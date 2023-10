Más de un centenar de personas se manifestaron este martes frente el Tribunal Federal, en Hato Rey, en apoyo a los palestinos en medio de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Las banderas palestinas ondeaban junto a las de Puerto Rico mientras los manifestantes piqueteaban en la avenida Chardón, ocupando los carriles en ambas direcciones, para denunciar el “genocidio” de los palestinos y repudiar las represalias de Israel tras el ataque sorpresa de Hamás.

La protesta fue convocada por organizaciones que incluyen la Colectiva Feminista en Construcción, la Jornada Se Acabaron las Promesas, Vamos PR y el Movimiento Independentista Nacional Hostoniano. Miembros de la comunidad palestina en Puerto Rico participaron en la manifestación.

“Decidimos hacer una manifestación conjunta porque nos parecía importante demostrar desde Puerto Rico nuestra solidaridad con el pueblo palestino, que, allá, está resistiendo toda la violencia por parte del Estado de Israel. También, es una expresión de solidaridad a las personas palestinas que viven en Puerto Rico”, puntualizó Zoán Dávila Roldán, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción.

Unas 3,000 personas han muerto tras ataques israelíes desde que estalló la guerra el 7 de octubre y más de 10,000 han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad de Palestina. Mientras, las víctimas de Israel sumaban hasta el martes 1,400 y, al menos, 199 israelíes, incluidos niños, han sido capturados por Hamás y llevados a Gaza, de acuerdo con información provista por el gobierno de ese país.

Los manifestantes, quienes se congregaron frente el tribunal a eso de las 4:00 p.m., cargaban letreros con mensajes como “basta ya de genocidio contra el pueblo palestino” y cantaban consignas como “que la paz sea el destino del pueblo palestino” al son de plena. A eso de las 5:00 p.m., marcharon a la avenida Juan Ponce de León.

Juma Yacob caminaba, junto a sus familiares, cargando un letrero que leía: “My Palestinian grandpa is older than your ‘state’. Stop genocide” (“Mi abuelo palestino es mayor que tu ‘Estado’. Detén el genocidio”). “Lo que queremos es derechos”, sostuvo.

Además, deseó para los palestinos que “vivan como el resto del mundo, que sean felices, que sean libres”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el continuo asedio sobre Gaza afecta el suministro de agua, alimentos, medicinas y otras necesidades básicas. Los hospitales en la franja están al borde del colapso, pues las reservas de combustibles para sus generadores se han agotado.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, informó el martes que un ataque aéreo israelí causó una explosión en un hospital, que dejó unas 500 personas muertas, pero el ejército Israel negó estar involucrado, reportó Associated Press.

En Puerto Rico, más de un centenar de personas judías se concentraron el domingo en el lado sur del Capitolio, donde se encuentra el monumento al Holocausto y a la Masacre de Lod, para mostrar su apoyo a Israel.