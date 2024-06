Miguel Cardona hace llamado a líderes a trabajar por la descentralización del sistema escolar: “Van a tener que soltar poder”

Además, Cardona defendió el rol del síndico que supervisa el uso de fondos federales en la agencia, aunque dijo no querer su permanencia.

Aseguró estar al tanto de la intervención de la política partidista en las entrañas del Departamento de Educación (DE) y el descontento de las comunidades escolares, en particular, cuando se trata de nombramientos de funcionarios que se seleccionan desde el nivel central.

“Por eso es que yo estoy involucrado”, manifestó. “¿Creen que me reúno con otros secretarios de Educación en los 50 estados, creen que me reúno con otro gobernador tanto como me reúno con los de Puerto Rico? Fui comisionado de Educación (en Connecticut), yo sé que ellos van a tener que soltar poder”, anticipó, a la vez que comentó que una transformación verdadera es difícil con los vaivenes administrativos que han regido la dependencia pública este cuatrienio.