“Ya hemos identificado unos contenedores que, una vez clausurada el área que se afectó por el incendio, podemos colocar para que cada uno de los negocios pueda comenzar a operar, quizás no en una experiencia similar o igual a la que tenían antes del incendio, pero que puedan comenzar a producir” , precisó el alcalde, en un aparte con periodistas en el área de La Placita, tras reunirse con los siete comerciantes afectados.

En la misma dirección, precisó que, al menos dos de los negocios perjudicados -una botánica y una carnicería- podrán reubicarse en locales dentro del edificio principal del mercado de La Placita. “El otro negocio es el de la peluquería, el salón de belleza sí está dentro de la estructura, pero como está en la esquina, el fuego no lo afectó tanto, no tenía un techo de madera, tenía un techo de concreto, no se afectó tanto por dentro”, sostuvo, al añadir que evalúan si es posible que el comercio opere en el mismo espacio.