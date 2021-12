José Armando Torres Rivera, quien cumplió 28 largos años de prisión por un crimen que no cometió y del que fue no fue definitivamente exonerado hasta hace apenas un año, falleció este domingo de causas naturales, informó su abogada, Iris Yaritza Rosario.

Torres Rivera, de 49 años, estuvo preso desde que tenía 17 años en 1990 hasta enero de 2019, cuando salió en libertad bajo palabra. Los cargos por los que pasó la mayor parte de su vida preso le fueron desestimados el 14 de diciembre del año pasado.

El exconfinado comenzó a confrontar graves problemas de salud apenas salió de prisión, como consecuencia del larguísimo, e injusto encierro. En abril de este año, dijo a El Nuevo Día: “He tratado (de ser feliz), pero luego de eso (de ser excarcelado) me cayeron par de achaques encima, lo cual no me ha permitido ser yo, como anhelaba y ahí estamos tratando de luchar día a día con las limitaciones que hoy me persiguen”.

La abogada y familiares de Torres Rivera no divulgaron de qué condiciones padeció, pero fueron enfáticos en que fueron adquiridas en la cárcel, donde nunca debió haber estado.

“La historia de José Armando ilustra que existen sentencias que pueden convertirse, tarde o temprano, en sentencias de muerte. La inmoralidad de ese hecho se agrava porque, en este caso, estábamos ante un joven de 17 años a quien el Estado jamás debió tratar como un adulto y porque fue erróneamente condenado. Ante la ocurrencia de esta fatalidad, deberíamos cuestionarnos todo el andamiaje jurídico que convirtió la vida de José Armando en una tortura”, expresó Rosario.

Torres Rivera tenía 17 años cuando fue encarcelado en octubre de 1990 tras ser señalado como uno de sus atacantes por una joven de 20 años que, en agosto del mismo año, había sido secuestrada por tres hombres de su casa en el barrio San José, de San Juan, y llevada a un paraje solitario cerca de la Base Muñiz en Carolina, donde fue salvajemente ultrajada y sometida a innombrables vejaciones.

La joven identificó a Torres Rivera en una rueda de confrontación el 16 de octubre de 1990. Desde ese mismo día, estuvo preso hasta enero del 2019. En mayo de 1991, la entonces jueza Crisanta González lo sentenció a 224 años de cárcel.

Desde el primer momento, hubo serias dudas de su culpabilidad. La identificación estuvo viciada, porque la agente a cargo del caso, Carmen Quiñones, pidió a los participantes en la rueda de confrontación y la víctima sabía el nombre Torres Rivera, quien vivía en su mismo barrio.

Además, dos coautores confesos del crimen, dijeron que Torres Rivera no había participado en la fechoría y señalaron a un tercer participante que nunca fue investigado ni acusado, pero que eventualmente fue convicto varias veces de otros crímenes sexuales, incluida una violación ocurrida en Caparra Terrace, San Juan, en 1991. Ese hombre está hoy preso en Florida por un crimen sexual cometido en aquella jurisdicción.

Uno de los coautores confesos, Fabián Rivera Rivera, un primo de Torres Rivera que se declaró culpable sin ir a juicio, sigue preso por este crimen. El otro coautor confeso tampoco fue investigado.

Todas esas incongruencias estuvieron planteadas por años en distintos foros judiciales, incluyendo el Tribunal Supremo, que tuvo diversos aspectos del caso ante su consideración, sin que nadie se percatara de la injusticia. Torres Rivera, quien tenía educación solo de sexto grado y nunca se resignó a estar preso siendo inocente, presentó por su cuenta más de 50 mociones ante la corte. Ningún foro judicial quiso arreglar la injusticia.

En el 2018, entrevistado por El Nuevo Día en la Cárcel Regional de Bayamón, Torres Rivera dijo: “No me van a quitar la felicidad o la inquietud de poder demostrar que soy inocente. Ellos lo saben. Que no quieran reconocerlo, eso es su problema. Pero llegará el momento. No voy a perder la fe”

En el 2015, la licenciada Rosario, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), examinó su expediente, con el fin de solicitar una modificación de sentencia que le permitiera cumplir sus sentencias de manera concurrente, para que cualificara para libertad bajo palabra. Al hacerlo, se percató de que estaba ante el caso de un inocente condenado injustamente.

“Fui a verlo a la cárcel y le creí inmediatamente”, contó Rosario a El Nuevo Día en diciembre del 2020, tras lograr probar definitivamente la inocencia de Torres Rivera.

Los obstáculos interpuestos por las cortes y el sistema de justicia no cesaron. En el 2017, el Departamento de Justicia, entonces bajo el mando de Wanda Vázquez, se rehusó a permitir que se le practicara pruebas de ADN a piezas de la ropa de la víctima que seguían en posesión de las autoridades, bajo el argumento de que la ley que lo permitía, y a través de la cual se había logrado la libertad ya de varios inocentes, tenía vigencia de solo un año. Las cortes, incluyendo el Tribunal Supremo otra vez, le dieron la razón.

En enero de 2018, El Nuevo Día publicó un artículo contando la historia de Torres Rivera y cómo la interpretación que Justicia y las cortes le estaban dando a la ley le impedía seguir tratando de probar su inocencia. A raíz del artículo, legisladores aclararon en pocos días la ley para que quedara claro que no tenía caducidad. Las pruebas de ADN confirmaron la inocencia de Torres Rivera, quien logró salir en libertad bajo palabra mientras ese proceso transcurría.

El 14 de diciembre de 2020, el juez Jorge Toledo Reyna le archivó los cargos, lo cual dejó a Torres Rivera libre de toda culpa y sospecha por primera vez desde 1990. (Ramón "Tonito" Zayas) (Ram—n "Tonito" Zayas)

El 14 de diciembre del año pasado, en una sesión en que abundaron lágrimas de alegría y de emoción, incluso del fiscal a cargo, Yamil Juarbe, el juez Jorge Toledo Reyna le archivó los cargos, lo cual dejó a Torres Rivera libre de toda culpa y sospecha por primera vez desde 1990.

“Cuando yo vi la prueba que me exoneraba de todos los delitos, no me tomó por sorpresa, porque yo conozco mi verdad. (Pero) nos pusimos muy contentos de que esa prueba interrumpiera la mentira”, dijo a El Nuevo Día en el 2021.

Al archivársele los cargos, se le quitó el grillete que tenía desde enero de 2019 y se borró su nombre del Registro de Ofensores Sexuales en el que había estado injustamente por años.

Lo primero que Torres Rivera hizo al quedar libre de restricciones, fue viajar a Filadelfia a visitar a su madre. Los problemas de salud, empezaron de inmediato. En Filadelfia enfermó y estuvo varias semanas intubado. Al regresar a Puerto Rico, su salud continuó deteriorándose. En pocos meses, el hombre, que había estado trabajando en el sector de la construcción, no podía ni ganarse la vida.

“A veces ni yo mismo entiendo por qué tantos achaques en esta etapa de mi vida. Pero hay que enfrentarlo. Dios siempre me brinda un poquito de fuerza. Algunas veces le entra a uno desánimo, seguro que sí. Coraje. Pero no puedo hacer nada con eso. Al contrario, perjudicarme más de lo que estoy”, expresó a este diario.

El 29 de julio de este año, Torres Rivera, contrajo nupcias con su compañera, Waleska Morales.

A pesar de lo duro que lo habían tratado la vida y el Estado, y de sus problemas de salud, mantenía buen ánimo y unos enormes deseos de vivir. Pero no llegó a disfrutar ni tres años de la libertad por tanto tiempo soñada y que le había sido arrebatad de manera tan injusta.