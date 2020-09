Los deseos de participar en la elección general del 3 noviembre son más fuertes que nunca en Adriana Catalina Linares, quien esta semana sufrió en carne propia la falta de educación sobre identidad de género de algunos funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La mujer trans visitó el pasado martes una Junta de Inscripción Permanente (JIP) en Caguas, donde le fue negado un cambio de nombre y género en su tarjeta electoral, documento que refleja su información de nacimiento, con la cual no se identifica. El personal de dicha oficina, además, trató sus datos personales con indiscreción, contó Linares en entrevista con este diario. Todo esto en contra de órdenes recientes de la administración de la CEE y una Resolución del 2018 que permite los cambios de identidad.

Esta es la segunda vez que la mujer acude a una JIP para realizar la gestión. En una primera ocasión, Linares visitó una oficina de la CEE en Aguadilla con su licencia de conducir, dado a que perdió el resto de sus documentos legales en un hurto. El personal de la oficina le dijo que con ese único documento el trámite no podía realizarse. Es por esto que le exhortaron a solicitar una certificación del tribunal con los detalles de su cambio de nombre, que luego no fue aceptado en la oficina de Caguas.

“Para julio yo estaba mudando a mi tía (de Aguadilla) y nos enteramos que ese era el último día para inscribirse para votar en las primarias. Hice una fila de dos horas y media, cuando entro me dice que con la licencia nada más no me puede hacer el cambio de nombre”, contó.

“La primera vez no tenía el acta de nacimiento, ni la segunda vez, pero tenía un documento legal de la corte. Yo hice lo debido en un mundo en medio de una pandemia e hice lo que pude”, agregó.

De acuerdo con la página web de la CEE, los documentos necesarios para inscribirse para ciudadanos estadounidenses pueden ser un pasaporte, copia certificada de un acta de nacimiento, identificación con foto o sus últimos cuatro dígitos de seguro social. Además, una factura de la Autoridad de Energía Eléctrica o de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con evidencia de la dirección.

Además, la Oficina de Prensa de la agencia mostró a este medio un memorando que data del 2018, firmado por el expresidente Nicolás Gautier que ordena a las JIP establecer el cambio de identidad en la tarjeta electoral cuando la persona presente su certificado de nacimiento, pasaporte o licencia de conducir. De no tener estos papeles podrá presentar una certificación de un profesional de la salud solicitando el cambio. Estos lineamientos están contenidos en la Resolución 18-09, cita el documento. La electora o elector debe también llenar un formulario.

En declaraciones escritas, el secretario de la CEE, Ángel Luis Rosa, aseveró que “la Comisión ha dado instrucciones específicas de un trato respetuoso a todo elector que comparezca a recibir servicios. Y recientemente se aprobó un acuerdo sobre el particular”.

Aunque no restó méritos a la lucha de las personas trans para que sean identificadas por su nombre de preferencia, Linares comentó que, para ella, lo más difícil es el trato que reciben en algunas oficinas de gobierno. Dijo que mientras hacía la diligencia esta semana, su información personal fue ventilada en voz alta, hecho que le preocupa por la violencia en contra de las poblaciones LGBTT en el país.

“Muchas amigas que quiero un montón estamos pasando por la misma experiencia y no salen de su casa de día porque no les gusta que las vean por el trato de la gente, no trabajan en algunos lugares porque las juzgan, estamos perdiendo votos por la falta de educación”, detalló. “Todo el mudo se enteró de que yo me llamo Adriana y todo el mundo se enteró de mi dirección física… la seguridad pública es bien escasa, yo he tenido situaciones en las que he llamado a la Policía y no han enviado la patrulla porque no hay”, agregó.

En la JIP de Aguadilla también le negaron un cambio en la foto de su tarjeta electoral. En Caguas, sin embargo, los funcionarios permitieron que se tomara una foto nueva, que refleje su apariencia actual.

“Esto es falta de educación. Exhorto a que nos eduquemos, para poder llevar un bien común y poder vivir en una sociedad respetando la diversidad”, dijo Linares.

Esta no es la primera ocasión que una mujer trans enfrenta problemas para hacer un cambio de nombre en su tarjeta electoral. Hace unas semanas funcionarios de las JIP no aceptaron los documentos legales de Joanna Cifredo por estos haber sido emitidos en Estados Unidos. La ciudadana tuvo que acudir a las oficinas centrales de la CEE para poder realizar el trámite.