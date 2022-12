Ante una serie de alegaciones contra el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, sobre la adquisición de dos propiedades en su municipio, el ejecutivo municipal aseguró este viernes que no ha incurrido en ningún acto de corrupción y presentó una declaración jurada en la que desmiente las denuncias sobre el proceso para adquirir dos estructuras en su municipio.

Además, el alcalde popular compartió varias solicitudes que fueron enviadas al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor de Puerto Rico para que investiguen dichas alegaciones.

“A quienes hacen las alegaciones, mi llamado es a que no se limiten a suposiciones, que presenten las pruebas que tengan. Ante un estado de ley y orden, no se puede estar mancillando reputaciones por puro gusto. Hacer pantomimas de fiscalización no le hace bien a nadie”, aseveró en conferencia de prensa desde la sede de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular Democrático, en Puerta de Tierra.

A pesar de que el alcalde popular no pudo precisar, en varias ocasiones, la cantidad de propiedades que tiene bajo su nombre, insistió en que ninguna de estas fueran estorbos públicos. En un inicio, desglosó siete propiedades, pero al continuar la conferencia de prensa aclaró que tiene 11. Sin embargo, dijo que algunas de estas pasaron a su exesposa por lo que ya son suyas.

Abundó en que, hace un año, creó una corporación, identificada como MCBRIDGE, LLC., para adquirir dos propiedades en medio de una subasta pública en Cayey. En los pasados días, la compra de estas infraestructuras ha sido motivo controversia porque, en la prensa y en las redes sociales, personas alegaban que tales propiedades habían sido supuestamente declaradas estorbos públicos.

“Es fácil levantar la voz y llevar un mensaje negativo, acusador, que perjudica, sabiéndose que no se tienen consecuencias. (...) Comparezco aquí para informarles que nada de lo señalado es cierto. (...) Esas propiedades nunca fueron estorbos públicos. Estoy impedido por ley de comprar una propiedad que sea estorbo público”, insistió al aclarar los rumores sobre si se había beneficiado.

Contó que le recomendaron que “lo más conveniente” era hacer la adquisición de las dos propiedades por medio de una corporación.

“Mediante esa corporación, adquirí esas propiedades. Las pago de mi salario, y se me hace un descuento nominal en el municipio de Cayey con relación al pago de esas propiedades. (…) Se ha hablado de tantas cosas. Lo que pido es que me presenten la prueba y de ahí partimos”, detalló Ortiz Velázquez, también expresidente de la Asociación de Alcaldes.

Precisó que esas dos propiedades están ubicadas en la Calle José de Diego y en la Calle Núñez Romero, ambas en Cayey. Además, explicó que son dos edificios que serán alquilados con fines comerciales. En el pasado, esas infraestructuras componían un colmado.

“Son propiedades unidas que pertenecieron a un comerciante cayeyano, don Juan de la Cruz. Las heredó su familia y el banco hizo una subasta. Participé y se me adjudicó. Solicité un préstamo de la Cooperativa San José, y me otorgaron el préstamo. (…) Hemos pagado ya tres meses”, explicó en detalle sobre el proceso de adquisición.

Del mismo modo, Ortiz Velázquez aseguró que la Ley de Ética no le exige como alcalde que tenga que solicitar una dispensa para crear una corporación para adquirir una propiedad.

Ante preguntas de la prensa sobre si se beneficiaría de los cambios infraestructurales en el municipio por la ubicación de algunos proyectos cercanos a las propiedades adquiridas, el alcalde respondió que se beneficiaría como cualquier ciudadano de su municipio.

En relación a una propiedad que adquirió su hija, jueza del Tribunal Superior, explicó que fue obtenida mediante una subasta con una agencia federal. “En ese proceso, no recibió ningún incentivo ni ventaja de ninguna naturaleza”, defendió.

Asimismo, el alcalde de Cayey pidió al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) investigar las acusaciones. Informó que no demandará a ninguna persona que lo haya acusado. En varias ocasiones, se refirió al activista ambiental y excandidato a la gobernación Eliezer Molina Pérez como una de las personas que se han manifestado en su contra. Incluso, en la declaración jurada incluyó su nombre.

“La evaluación final será del pueblo. Si el pueblo entiende que el alcalde, por haber comprado unas propiedades, no merece ser el alcalde del pueblo, pues el pueblo adjudicará. Al final, me corresponde haber aclarado la situación”, opinó Ortiz Velázquez.

En la conferencia de prensa, el alcalde también abordó algunos proyectos municipales como la estrategia municipal de crear varios espacios de estacionamientos en el centro urbano. Señaló que la iniciativa de crear de 300 a 500 estacionamientos se dirige a convertir la ciudad en una más “caminable”, en la que los vehículos no interrumpan el paso.