El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, opinó que fue inaceptable el comportamiento del legislador Jorge “Georgie” Navarro Suárez hacia la presentadora Deddie Romero el martes en televisión nacional.

“Siempre tenemos que salvaguardar nuestro comportamiento, más aún cuando nosotros hemos estado aprobando y apoyando iniciativas legislativas dirigidas a proteger a las víctimas de violencia, en este caso acoso sexual o acoso laboral, legislación que hemos aprobado por unanimidad, incluyendo a Navarro”, expresó Rodríguez Aguiló.

El representante novoprogresista hizo un comentario sobre la vestimenta de Romero en el programa del mediodía “PR en Vivo”, de TeleOnce. Además, en las imágenes altamente criticadas en las redes sociales, se ve al líder supuestamente mirando el escote de la comunicadora.

“Mi comportamiento no solamente se va a limitar a mis funciones oficiales, sino que también en mi vida personal, en mi compartir con mis amistades, en todo lo que yo hago diariamente. Siempre estamos en escrutinio público. No podemos decir hoy sí; mañana no de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Mi consejo para el compañero es que nunca podemos quitarnos el sombrero de funcionarios electos, sin importar si estamos en una producción de televisión”, insistió Rodríguez Aguiló.

Luego de asegurar que se comunicó con Navarro Suárez, invitó a la producción a reevaluar “cuál va a ser la línea que va a llevar el representante en el programa”. Recalcó que como líder político “siempre se debe salvaguardar la posición que ocupa” y actuar en esa dirección de respeto y ética.

“No debe repetirse. La producción dará a entender que el representante es parte de la producción, pero no deja de ser representante, más aún cuando están usando prácticamente el sombrero de legislador de Navarro como parte de la producción, porque su segmento es como para llamarlo como si estuviese en el Capitolio o en su oficina”, explicó el portavoz alterno del PNP.

Del mismo modo, la exlegisladora Zoé Laboy Alvarado compartió la opinión de Rodríguez Aguiló sobre que Navarro Suárez no deja de ser un representante, independientemente esté participando de un programa de televisión.

“Ningún hombre le puede estar diciendo a una mujer qué ropa ponerse. ¿Cuál es la ropa adecuada? Enseguida vi esto… sí, como violencia de género. Lo conecté con el proyecto del acoso callejero de Ana Irma Rivera Lassén. Algunas personas, mujeres y hombres, creen que porque tú vas por la calle con (cualquier tipo de vestimenta) tienes que aguantar que alguien te haga comentarios de doble sentido y no es correcto. Nosotras tenemos el derecho a vivir tranquilas”, expresó Laboy Alvarado.

A pesar de que la presentadora Romero declaró a través de sus redes sociales que no estaba ofendida por las acciones de Navarro Suárez y que fue parte de la producción del programa, Laboy Alvarado opinó que los comportamientos del representante fueron inadecuados porque fueron en un espacio mediático.

La cantautora Kany García repudió la conducta del representante Jorge "Georgie" Navarro Suárez hacia la copresentadora de "PR en vivo", Deddie Romero. (GFR Media)

“Esto no pasó en la sala de tu casa. Fue en la televisión y lo están viendo miles y miles de personas que pueden tomarlo como un modelo. Si ese comportamiento en televisión no se recrimina, el mensaje pudiera ser muy peligroso”, expresó Laboy Alvarado.

Además, aseguró que respeta la opinión de Romero, de no ver las acciones de Navarro Suárez como una falta de respeto. Sin embargo, señaló que “no son tiempos de aceptar ese tipo de conductas”. “Creo que todos los que asumen posiciones públicas tienen que tener un comportamiento y vocabulario del más alto nivel”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, el representante Ángel Matos García, aseguró que no han recibido ningún tipo de querella en contra de Navarro Suárez.

“La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes siempre está lista para recibir cualquier referido o querella en contra de cualquier integrante de la Cámara, estando los formularios disponibles de manera digital en la página web y el trámite es totalmente confidencial. Al momento, no se ha recibido queja alguna en relación al incidente del representante Navarro en televisión nacional. Les recuerdo a todos los compañeros que el país espera de nosotros el mejor comportamiento en la asamblea o fuera de recinto”, dijo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en declaraciones escritas.