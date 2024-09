“El sector sin fines de lucro ha sido el buque rompe hielo que va abriendo camino en la generación de energía alterna en Puerto Rico”, subrayó Nelson Colón, presidente de la Fundación Comunitaria, al anunciar la iniciativa que proveerá fondos a 75 instalaciones críticas –bajo una definición ampliada de ese tipo de infraestructura–, mediante una alianza estratégica con Global Energy Alliance for People and the Planet (GEAPP) y el Banco Popular de Puerto Rico.