New Fortress señala que todo está listo para la entrada del tanquero Amur River

El tanquero Amur River comenzará, poco antes del mediodía de este lunes, sus maniobras para entrar a la bahía de San Juan y así suplir gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) a centrales eléctricas, confirmó la empresa New Fortress Energy (NFE).

Una portavoz de la empresa indicó que las movidas comenzarán a las 11:30 a.m., según la disponibilidad de los prácticos de la bahía de San Juan.

“Más temprano, se recibió la aprobación de CBP (siglas en inglés de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos). La maniobra está programada para las 11:30 a.m.”, sostuvo por escrito.

La entrada de la embarcación ha sido pospuesta en múltiples ocasiones desde mediados de septiembre.

La entrada del tanquero Amur River había estado pautada para este domingo, pero se aplazó para el lunes debido a retrasos en trámites administrativos y a las condiciones del mar en la bahía de San Juan.

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“NFE solicitó la entrada para mañana, lunes 12 de octubre, entre las 6:00 y las 10:00 a.m. Considerando los límites de viento aplicables a esta maniobra, el pronóstico disponible apunta a condiciones más favorables durante las primeras horas de la mañana. Como parte de la coordinación operacional, los prácticos han establecido las 11:30 a.m. como hora proyectada de entrada”, informó NFE, el domingo, en declaraciones escritas.

Mientras NFE señaló que faltaba el permiso de CBP, la Asociación de Prácticos de la Bahía de San Juan informó al Tribunal Federal que, hasta la mañana del domingo, la embarcación no aparecía en el listado de naves autorizadas por la Guardia Costanera.

No fue posible obtener declaraciones de ninguna de las dos agencias federales.

1 / 13 | Toque científico y artesanal: así se moviliza un tanquero de gas de la bahía de San Juan. La bahía de San Juan es el puerto que recibe aproximadamente tres cuartas partes de la carga comercial importada a Puerto Rico. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 13 Toque científico y artesanal: así se moviliza un tanquero de gas de la bahía de San Juan La bahía de San Juan es el puerto que recibe aproximadamente tres cuartas partes de la carga comercial importada a Puerto Rico. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

La embarcación, que lleva desde mediados de septiembre al centro de una controversia judicial entre NFEnergía y la Asociación de Prácticos de la Bahía de San Juan, carga LNG para centrales de la costa norte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Debido al retraso en su entrada, unidades de las plantas generatrices de Palo Seco y San Juan operan desde entonces con diésel, un combustible más caro.

La decisión sobre la entrada se dio luego que el Negociado de Energía emitiera una resolución, más temprano el sábado, para responder a un pedido de clarificación sometido por NFE sobre dos órdenes emitidas previamente en torno a los contratos de suplido de combustible con la AEE.

NFE previamente había levantado bandera, en una carta enviada el 2 de octubre, sobre la determinación del Negociado de Energía, emitida el 30 de septiembre, de aplazar el pago de unos $17.6 millones “asociados a las deficiencias en el suministro de gas natural”. Ante esto, la empresa había advertido que “no puede comprometer ningún LNG para Puerto Rico de cara al futuro”.

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