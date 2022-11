El veterano rescatista Nino Correa seguirá al frente del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), pese a que el Senado no lo iba a confirmar anoche al cierre de la sesión legislativa.

La portavoz de Fortaleza, Sheila Angleró, confirmó a El Nuevo Día que el nombramiento de Correa como comisionado interino fue retirado anoche por el gobernador Pedro Pierluisi, en los últimos minutos de la sesión, porque la Cámara alta no lo iba a considerar y así evitar que quedara inhabilitado.

Lo mismo ocurrió con la directora interina de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), Nannette Martínez.

“Se retiraron esos nombramientos porque el Senado no los iba atender”, explicó Angleró. “Si el Senado no atiende un nombramiento, automáticamente se entiende que no se quiere el nombramiento”.

“Lo que no vieron fue el nombramiento interino. Ahora se volverá a someter de nuevo para que sigan en el puesto”, explicó.

Angleró indicó que el gobernador presentará inmediatamente tanto el nombramiento interino de Correa como el de Martínez.

Cuando un gobernador envía un nombramiento durante el receso legislativo, la persona puede desempeñarse en el puesto hasta la próxima sesión legislativa.

El Nuevo Día solicitó una reacción de parte del presidente del Senado, José Luis Dalmau.