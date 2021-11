A una semana de su asesinato tras ser secuestrado junto a dos personas del restaurante El Hipopótamo, la familia de Jesús Francisco Pérez se dirigió al país este sábado para agradecer el apoyo que han recibido desde que se conoció el crimen e informaron que los restos del adolescente serán enterrados en un cementerio del estado de Florida, donde vive gran parte de su familia.

El cuerpo del joven permanecerá hasta mañana, domingo, en la funeraria Ehret de Río Piedras, antes de que sea trasladado a Estados Unidos.

“Estamos agradecidos por el pueblo de Puerto Rico, extremadamente agradecidos, no tenemos palabras. Sé que se han unido a nuestro dolor, sé que lo sienten”, dijo la hermana del joven, Jenny Francisco.

“Estamos en una situación muy difícil. Estamos aquí y damos las entrevistas porque no queremos que ninguno de ustedes pase por lo que nosotros”, añadió. ”No permitan que los delincuentes se apoderen del país. Se lo pedimos por favor, se lo pedimos de corazón. Hoy estamos aquí, lamentablemente, en una posición que no nos gustaría a nosotros ni a nadie. Nunca imaginamos que íbamos a cargar la foto mi hermano en un funeral. Podría ser en un cumpleaños, en un momento de alegría, pero las cosas no pasaron así, lamentablemente”.

Acompañada por su padre, Estalisnao Francisco Santos, Jenny Francisco también hizo un llamado al país para que si tienen información que ayude a dar con los sospechosos del secuestro que siguen sin ser apresados, lo ofrezcan a las autoridades.

“Le pedimos al pueblo de Puerto Rico que si saben donde están las personas, por favor, entrégenlas, porque están corriendo peligro cada uno de ustedes. Se lo pedimos de corazón. Que se entreguen, como quiera los van a atrapar”, dijo. “No podemos permitir que esto siga pasando”, dijo para luego agradecer al FBI, a las autoridades locales, a la prensa y, sobre todo, al país y su gente.

“Quiero justicia, quiero justicia. Mi hermano se merecía esto, ni nadie tampoco en esta tierra”, afirmó.

Estalisnao Francisco, padre del adolescente Jesús Francisco Pérez, asesinado en medio de un secuestro, recibe apoyo en la funeraria. (Vanessa Serra Díaz)

Las autoridades entienden que cuatro sujetos están involucrados en el crimen. Hasta el momento, tienen bajo custodia a dos que se entregaron: Luis Cabán Nieves, alias “Casper” y Luis Aulet Maldonado.

Mientras, un tercero ya está identificado como Geofley Jomar Pérez, quien es un exconvicto federal.

Contra los tres, un magistrado federal autorizó órdenes de arresto. Todavía no se ha divulgado la identidad del cuarto implicado.

En días pasados, la tía del menor, Luz Pérez, destacó que su sobrino “era un niño amoroso que le daba cariño a todo el mundo. Con Dios en su corazón... con muchos sueños. Desde pequeño quería ser como su papá, trabajador, pero lamentablemente ya ustedes conocen su final”.

“Tenía muchos sueños, quería ser comerciante, quería ser alguien para este país que prácticamente no sirve en estos momentos”, agregó.

En la escuela donde estudiaba Jesús Francisco Pérez también lamentaron lo sucedido y manifestaron que extrañarán a un joven de una gran calidad humana.

“Está todo el mundo que ni lo cree. Eso fue algo penoso, cuando llegó la noticia. Era un muchachito tan joven, que estaba empezando a vivir. Y así… decimos: ‘¿Cómo fue?’. Todavía no sabemos qué pasó, todo el pueblo de Puerto Rico quiere saber qué pasó”, expresó Jesús Martínez, guardia escolar.

El secuestro del adolescente de 16 años, el dueño del restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras, y otro joven de 22 años fue reportado a eso de las 11:40 p.m. del sábado pasado.

Dos de los secuestrados fueron liberados sin sufrir daño físico y tras el pago de una supuesta recompensa. En cambio, el cuerpo del menor fue hallado el domingo en los predios de una gasolinera en Guaynabo.

Una denuncia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) indica que uno de los secuestradores disparó un arma de fuego dentro de la guagua donde tenían a los secuestrados, en momentos en que otra de las víctimas hablaba por teléfono hablando sobre el pago de una recompensa para liberarlos.

“Después del disparo del arma por uno de los individuos armados en la guagua blanca, la víctima 2 observó que la víctima 3 (Jesús Francisco Pérez) había sido impactado con una bala o un fragmento y empezó a sangrar”, señala la declaración jurada de un agente del FBI.

El FBI indicó que una quinta persona que fue captado por unas cámaras de seguridad caminando en chancletas junto a los imputados no participó del secuestro.