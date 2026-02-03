Fuertes aguaceros asociados a un sistema frontal han provocado deslizamientos de terreno e inundaciones costeras.

“No salgan si no es necesario”: alcaldes piden precaución ante las inclemencias del tiempo. Fuertes aguaceros asociados a un sistema frontal han provocado deslizamientos de terreno e inundaciones costeras.

Ante las persistentes lluvias, ráfagas de viento y el deterioro de las condiciones marítimas, varios alcaldes activaron medidas preventivas y exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones.

En San Germán, el alcalde Virgilio Olivera Olivera activó el Centro de Emergencias Municipales (COE) ante las inclemencias del tiempo que impactan la zona.

El líder municipal informó que varios sectores del municipio permanecen sin servicio de energía eléctrica, por lo que ya se realizan gestiones para su restablecimiento.

Además, explicó que las lluvias comenzaron desde horas de la madrugada del lunes y que durante la madrugada del martes se registraron fuertes ráfagas de viento que provocaron la caída de árboles.

“Pedimos, encarecidamente, a nuestros ciudadanos que no salgan de las casas sino es necesario, ya que se espera que el mal tiempo se extienda hasta este jueves”, expresó.

Mientras, en Moca, el alcalde Efraín “Franco” Barreto Barreto exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares, en la medida de lo posible, ante la cantidad de lluvias registradas en el municipio.

Aunque hasta el momento los incidentes reportados han sido mínimos, el alcalde advirtió que la lluvia continua podría representar un peligro para quienes transitan por las principales vías de rodaje en el pueblo.

“Exhorto a los mocanos a permanecer en sus hogares (...) Esto con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la vida y propiedad de los ciudadanos”, exhortó Barreto Barreto.

Los ciudadanos que necesiten reportar incidentes relacionados con las lluvias pueden comunicarse con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Moca al 787-877-5540.

En Aguadilla, el alcalde Julio Roldán emitió una advertencia urgente a residentes y visitantes para que se mantengan fuera de las áreas costeras debido a las fuertes marejadas que afectan la región.

El primer ejecutivo municipal realizó inspecciones durante la tarde del lunes y la mañana del martes en sectores como Rompeolas, el Paseo Real Marina y el Parque Colón, donde constató daños provocados por el fuerte oleaje.

“Hoy no es momento de visitar estas áreas, es momento de quedarnos en casa”, expresó Roldán, al destacar la peligrosidad de las condiciones marítimas.