Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“No salgan si no es necesario”: alcaldes piden precaución ante las inclemencias del tiempo

Un sistema frontal ha generado aguaceros y vientos fuertes que han provocado incidentes en varios pueblos

3 de febrero de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fuertes aguaceros asociados a un sistema frontal han provocado deslizamientos de terreno e inundaciones costeras.En Aguadilla, el alcalde Julio Roldán emitió una advertencia urgente a residentes y visitantes para que se mantengan fuera de las áreas costeras debido a las fuertes marejadas que afectan la región.Así lucía el lugar de los hechos.
1 / 17 | “No salgan si no es necesario”: alcaldes piden precaución ante las inclemencias del tiempo. Fuertes aguaceros asociados a un sistema frontal han provocado deslizamientos de terreno e inundaciones costeras. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Ante las persistentes lluvias, ráfagas de viento y el deterioro de las condiciones marítimas, varios alcaldes activaron medidas preventivas y exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones.

RELACIONADAS

En San Germán, el alcalde Virgilio Olivera Olivera activó el Centro de Emergencias Municipales (COE) ante las inclemencias del tiempo que impactan la zona.

El líder municipal informó que varios sectores del municipio permanecen sin servicio de energía eléctrica, por lo que ya se realizan gestiones para su restablecimiento.

Además, explicó que las lluvias comenzaron desde horas de la madrugada del lunes y que durante la madrugada del martes se registraron fuertes ráfagas de viento que provocaron la caída de árboles.

“Pedimos, encarecidamente, a nuestros ciudadanos que no salgan de las casas sino es necesario, ya que se espera que el mal tiempo se extienda hasta este jueves”, expresó.

Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas.El Servicio Nacional de Meteorología indicó que existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones, mayormente elevado para la mitad este de Puerto Rico.No es hasta el jueves que se espera una mejoría.
1 / 28 | Marejadas y fuertes resacas: impresionantes imágenes del oleaje en las costas de Puerto Rico. Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Mientras, en Moca, el alcalde Efraín “Franco” Barreto Barreto exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares, en la medida de lo posible, ante la cantidad de lluvias registradas en el municipio.

Aunque hasta el momento los incidentes reportados han sido mínimos, el alcalde advirtió que la lluvia continua podría representar un peligro para quienes transitan por las principales vías de rodaje en el pueblo.

“Exhorto a los mocanos a permanecer en sus hogares (...) Esto con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la vida y propiedad de los ciudadanos”, exhortó Barreto Barreto.

Los ciudadanos que necesiten reportar incidentes relacionados con las lluvias pueden comunicarse con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Moca al 787-877-5540.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

En Aguadilla, el alcalde Julio Roldán emitió una advertencia urgente a residentes y visitantes para que se mantengan fuera de las áreas costeras debido a las fuertes marejadas que afectan la región.

El primer ejecutivo municipal realizó inspecciones durante la tarde del lunes y la mañana del martes en sectores como Rompeolas, el Paseo Real Marina y el Parque Colón, donde constató daños provocados por el fuerte oleaje.

“Hoy no es momento de visitar estas áreas, es momento de quedarnos en casa”, expresó Roldán, al destacar la peligrosidad de las condiciones marítimas.

Por su parte, el director de Seguridad Pública del municipio, Wilfred Torres, reforzó el llamado a la prudencia y advirtió que las marejadas representan un riesgo real para la población.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaLluviasCondiciones peligrosas en el marSan GermánAguadillaMoca
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: