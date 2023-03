Tarjetas de béisbol, monedas de haciendas azucareras, retratos, vajillas.

Los artículos que se agrupan en colecciones son diversos y quienes los coleccionan son algo más que “juntacosas” y, a través de ese pasatiempo, descubren un mundo que combina la preservación de una parte de la historia, nuevas relaciones sociales y situaciones en las que podrían aportar con labor voluntaria, entre otras.

“Quien colecciona es una persona que comprendió la importancia de preservar un objeto para engrandecer una actividad que es parte de la historia y que genera satisfacción en tenerlo. La gente colecciona cosas que le agradan, que le traen un recuerdo”, explicó Noel Rosado Sanabria, fundador de la Feria Nacional de Toleteros y Juntacosas.

Hace 33 años, el adjunteño decidió organizar la feria “para que la gente valore a las personas que coleccionan, que reconozcan que el que colecciona, vale. Coleccionar es una forma de aprender, de recordar, de cultivar a un ciudadano digno de ser reconocido, es aprovechar el tiempo”.

Desde entonces, la feria se celebra anualmente en el complejo deportivo de Villalba, municipio donde vive junto a su esposa, Nydia Ramos Santiago. En todas esas décadas, ha visto a muchos coleccionistas curiosos que tienen de todo, incluida una persona que preservaba artículos vinculados al régimen nazi. También, ha contado con personas que coleccionan “objetos relacionados con la música, publicaciones del campo deportivo, tarjetas, retratos, detalles estadísticos y antigüedades relacionadas con la cotidianidad de la casa, la industria, el comercio y el trabajo”, entre muchas otras cosas.

La Feria Nacional de Toleteros y Juntacosas se realiza desde hace 33 años. (Suministrada)

De hecho, su esposa es una de las participantes, pues tiene una colección de marcapasos que van desde un aparato antiguo bien grande y pesado hasta uno moderno que mide una pulgada.

Nydia es enfermera y trabajó en una empresa fabricante de ese tipo de equipo, cuya administración le solicitó que creara una colección; ella propuso que fuera de marcapasos. Inició con equipos de esa compañía únicamente, pero con el paso de los años, “algunas personas a las que les cambiaban el marcapasos iban a su casa y se lo daban para aportar a la colección, y actualmente hay de diferentes empresas y hasta de diferentes colores”, sostuvo Noel, quien reconoció que la mayoría de los coleccionistas son hombres. Destacó, sin embargo, que, al igual que su esposa, siempre ha habido mujeres que coleccionan.

Ella destaca que, aunque estudió Historia de Puerto Rico, “nunca había valorado la historia como ahora, que también he tenido la oportunidad de conocer a tantas personas. Creo que uno siempre atesora algo y coleccionamos cosas”.

Mientras, a Noel, siempre le gustó coleccionar.

“Yo era un niño curioso y, en 1953, un compañero me dio dos tarjetas de béisbol de peloteros de Estados Unidos por un centavo. En lugar de usar ese centavo para comprar un dulce o límber, lo usé en aquellas dos tarjetas que me hicieron sentir poderoso y fueron fuente de emoción y de sentimientos. Esas tarjetas eran de dos jugadores del equipo de los Atléticos de Filadelfia y fui consiguiendo una y otra, hasta que he llegado a tener miles y miles. Esas dos todavía las conservo y las catalogo como un tesoro. He tratado de conseguir las mejores y las que tienen un valor para mí, como puertorriqueño, y que fueron sumamente importantes para las ligas de Puerto Rico y de Estados Unidos”, contó el maestro de Español retirado, para luego explicar que las cartas de béisbol llamadas “toleteros” eran más pequeñas que las que se producen actualmente.

Comunicador

Además de coleccionar tarjetas de béisbol, Noel tiene una trayectoria como comunicador. Recordó que, de niño, vendió el periódico San Juan Star y, de adulto, colaboró como cronista deportivo del periódico El Imparcial y fue el último corrector de estilo que tuvo el periódico El Día, de Ponce, precursor de El Nuevo Día. “En 1970, no pude seguirlos cuando se mudaron a San Juan porque había decidido irme a trabajar como maestro a Jayuya”, afirmó.

Fundó las revistas El Faro, que se hacía en mimeógrafo; Adjuntas en el Voleibol (creada junto con Ángel Rodríguez); Maratón de Puerto Rico, en Villalba; y Revista Avancina (fundada con el maestro y atleta Jorge Luis “Chiqui” Marrero). Igualmente, hace la Revista de la Feria y una publicación de cuatro páginas vinculada a la celebración de la feria que se llama Con Ton y Son.

También, hizo su incursión en radio, con el programa Juntacosas del Terruño en la emisora WEUC. A esa emisora, llegó gracias al reconocimiento que se ganó por ser coleccionista y promotor de ese pasatiempo, ya que el abogado José Enrique Ayoroa Santaliz lo identificó para hacer el programa que tenía en mente.

“Yo llevaba un coleccionista todos los sábados para entrevistarlo; a personas que realizaran actividades que eran importantes para ser coleccionadas. Llevaba cantantes, atletas, gente con vidas extraordinarias, boxeadores”, describe Noel del programa en el que también participaban José Enrique y el fallecido periodista Néstor Figueroa Lugo.

“Hablaba como la gente y a la gente le gustó. El programa estuvo unos tres años. He vivido experiencias que son dignas”, sostiene el coleccionista, quien luego destaca el apoyo que siempre ha tenido de su esposa, así como de sus hijos Nohel, Nydsiam y Neisha, quien le ayuda a coordinar la Feria. Tiene cuatro nietos, dos de los cuales también trabajan en el evento, Joel André Hernández Rosado y Daniela Nahir Collazo Rosado.