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Ofrecen talleres de mediación de conflictos para facilitadores docentes de Educación Especial

Los adiestramientos buscan promover el diálogo entre las familias y la escuela

8 de abril de 2026 - 4:01 PM

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Los adiestramientos, que iniciaron en marzo, se extenderán hasta la próxima semana. (Carlos Rivera Giusti)
Por Ana Paola Rivera Negrón
Estudiante practicanteana.rivera@gfrmedia.com

El Departamento de Educación informó este miércoles la disponibilidad de talleres de mediación de conflictos para los facilitadores docentes del Programa de Educación Especial, con el objetivo de mejorar la atención de los casos y promover espacios de diálogo entre las familias y los equipos escolares.

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Los adiestramientos, que iniciaron en marzo y se extenderán hasta la próxima semana, brindarán estrategias para el manejo de desacuerdos, técnicas de mediación aplicables a reuniones del Programa Educativo Individualizado (PEI) y revisión de servicios, así como herramientas para la prevención y resolución temprana de conflictos y refuerzo de prácticas profesionales alineadas con la normativa vigente y el trato respetuoso entre todos los componentes del equipo educativo.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que la estricta regulación del PEI provoca que muchas familias necesiten un espacio para atender sus reclamos “de una manera distinta” que les permita expresar sus inquietudes a profesionales con “herramientas prácticas para manejar desacuerdos de forma oportuna, facilitar procesos colaborativos y fortalecer la comunicación efectiva”.

“Educación Especial es un programa sumamente regulado, lleno de leyes, de reglamentos, políticas públicas, es un tema bien legal y, a veces, lo legal puede ser frío y nuestras familias necesitan ser escuchadas y ser atendidas de una manera distinta. (Buscamos) darles herramientas a nuestros facilitadores que provean el dar ese espacio, el escuchar con una mejor atención, ser más empático, ser más humano dentro de lo que es la atención a las familias de educación especial”, dijo Ramos Parés.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González expresó que la iniciativa fomentará la resolución de disputas en menos tiempo, ya que el desacuerdo que se produce entre la familia y los docentes por el plan de servicios establecido redunda en querellas, pleitos y animosidad, complicando el panorama para la implantación de los recursos.

“¿Por qué tiene que tener dos meses un niño esperando por un servicio en lo que se resuelve un papeleo o una disputa que posiblemente se pueda resolver con un diálogo? Esta herramienta de mediación busca atender eso, establecer una comunicación directa y evitar tanta controversia. Cuando la haya al final y no haya otro mecanismo, pues, se utiliza el camino que está en la ley”, dijo González, en conferencia de prensa.

Asimismo, la secretaria asociada de Educación Especial, Alayra Figueroa González, sostuvo que fortalecer las destrezas del personal del programa “es fundamental para lograr acuerdos efectivos, prevenir conflictos y garantizar procesos más justos y sensibles”.

De acuerdo con Educación, los talleres se ofrecerán de manera presencial en distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico, impactando a 100 facilitadores docentes de Educación Especial a nivel de región.

Tags
Departamento de EducaciónEliezer Ramos ParésEducación Especial
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Ana Paola Rivera Negrón realiza su práctica supervisada en periodismo en GFR Media y estará destacada, entre febrero y mayo de 2026, en la sección Puerto Rico Hoy de El Nuevo...
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