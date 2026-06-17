Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Pa’ fuera la Junta”: organizaciones convocan manifestación a 10 años de la ley Promesa

Entidades comunitarias, sindicales, ambientales, políticas y sociales señalaron se trata de “un asunto de pueblo”

17 de junio de 2026 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El colectivo informó que la manifestación será a las 4:00 p. m., frente a las oficinas de la Junta Fiscal, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Hato Rey. (milyarielix.davila@gfrmedia.com)
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

A punto de cumplirse una década de la firma de la ley Promesa, un colectivo de 27 organizaciones convocó este miércoles a la ciudadanía a unirse, el 30 de junio, a la manifestación “Pa’ fuera la Junta”, en la que se reclamará la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el estatuto y que controla las finanzas públicas del gobierno electo de Puerto Rico.

RELACIONADAS

La manifestación será a las 4:00 p. m., frente a las oficinas de la JSF, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Hato Rey.

“La Junta se tiene que ir. Son 10 años en los que nuestros servicios se han visto precarizados, 10 años de recortes y de imposiciones de personas que no responden al pueblo ni quieren lo mejor para Puerto Rico”, expresó la portavoz del Movimiento Estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, Marina Rodríguez Seguí.

En conferencia de prensa, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves Torres, indicó, por su parte, que la convocatoria “es un asunto de pueblo”, por lo que hay representación de organizaciones comunitarias, sindicales, ambientales, políticas y sociales.

“Estamos hablando de un pueblo que puede tener distintas situaciones, impotencia, resignación, y nosotros queremos sembrar esperanza. La posibilidad la tenemos nosotros, tenemos la gente preparada para reconstruir al país. El llamado a la persona de a pie es, ‘¿qué te está pasando en tu vida?’. Ahora mismo, la respuesta va a ser: ‘no tengo agua’”, añadió.

Aunque la ley Promesa fue promulgada por el Congreso, en 2016, con la intención de reestructurar la deuda pública y restaurar la responsabilidad fiscal, el colectivo manifestó que esas metas no se han alcanzado.

“Luego de 10 años, se hace claro que, al evaluar esa presencia colonial en Puerto Rico, el deterioro y el daño educativo, cultural, económico, ambiental, de servicios esenciales, derechos humanos y daño político que ha causado la Junta durante una década, requiere que el pueblo se exprese y repudie a esa Junta”, añadió Nieves Torres.

El grupo de entidades denunció que el gobierno mantiene un aparente rechazo a la JSF mientras la utiliza como excusa para ocultar sus propias ineficiencias y evadir responsabilidad por sus decisiones.

“(Dicen) ‘Yo quisiera darle más a la Policía, yo quisiera darles más a los maestros, pero es que la Junta no me deja’. ¡Por Dios! Tú (gobierno) estás de acuerdo con lo que está haciendo la Junta y el país tiene que saberlo y entenderlo, porque se proyectan como que están en contra de la Junta, pero ni siquiera políticamente han asumido una posición concreta en contra de la Junta”, continuó Nieves Torres.

“Años más tarde, se evidencia que no se solucionó nada, seguimos en las mismas o peores”, dijo la portavoz del Movimiento Estudiantil de la UPR en Río Piedras, Marina Rodríguez Seguí.
“Años más tarde, se evidencia que no se solucionó nada, seguimos en las mismas o peores”, dijo la portavoz del Movimiento Estudiantil de la UPR en Río Piedras, Marina Rodríguez Seguí. (Milyarielix Dávila Vélez)

Sobre la UPR, Rodríguez Seguí recordó los recortes presupuestarios, el aumento en los costos de estudio, la precarización del profesorado y el deterioro de la infraestructura que enfrenta la institución.

Un análisis del Centro de Estudios del Desarrollo encontró que, para 2025, la UPR había perdido $412 millones, mientras que los municipios habían dejado de recibir $350 millones en aportaciones del gobierno central.

“Estos planteamientos (…) son pocos si vamos a hacer la lista de todos los impactos y los daños que ha provocado la Junta”, mencionó Nieves Torres. “Promesa creó unas expectativas en el país de que iba a acabar con la corrupción, de que iba a poner en orden las finanzas, que iba a implantar un plan de desarrollo económico. ¡Mentira!”, agregó.

Ante la reciente controversia que involucra al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y al exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio Sebastián Negrón Reichard, Nieves Torres sostuvo que la situación “debe motivar al pueblo a salir a la calle”. Negrón Reichard radicó una querella solicitando que se investigue a Domenech por alegadas irregularidades en procesos de contratación pública.

“Todo eso tiene que provocar la indignación del pueblo, porque estamos hablando de que el gobierno ha reconocido que ha nombrado unos funcionarios bajo el concepto y el criterio político partidista, donde la prioridad es que el partido salga bien y no el pueblo”, anotó.

El colectivo identificó tres fechas en las que convocará manifestaciones y encuentros: 30 de junio, con motivo del aniversario de la aprobación de la ley Promesa; 31 de agosto, por el nombramiento de los siete miembros originales de la JSF; y 30 de septiembre, por la primera reunión del ente.

Tags
Junta de Supervisión FiscalLey PromesaPuerto RicoEmilio Nieves TorresFrancisco DomenechSindicato Puertorriqueño de Trabajadores
ACERCA DEL AUTOR
Milyarielix Dávila Vélez
Milyarielix Dávila VélezArrow Icon
Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: