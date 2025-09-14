Pablo José Hernández Rivera y Mónica Pascual ya escogieron el nombre de su primogénito

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, reveló a El Nuevo Día qué nombre le pondrá a su primogénito, que nacerá en enero.

Con evidente orgullo y alegría, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) anunció que el bebé se llamará Vicente Rafael Hernández Pascual.

Preguntado si la selección del nombre junto a su esposa, Mónica Pascual, había sido difícil, contestó: “Ella insistió mucho en que fuese ese”.

“El abuelo de Mónica es Adrián Vicente”, abundó el abogado para explicar por qué escogieron por nombre Vicente.

En julio, el matrimonio anunció que esperaba su primer bebé y que sería un varón. Hernández Rivera recordó que, desde que comenzaron a buscar nombres, habían descartado colocarle de primer nombre Rafael, como se llama el bisabuelo paterno, el exgobernador Rafael Hernández Colón.

No quiso revelar las segundas opciones de nombre que estaban sobre la mesa porque, dijo, si viene un segundo bebé, el matrimonio no desea que el niño o niña sepa que fue bautizado con un nombre que fue segunda alternativa.

“Si después viene un segundo (bebé) y le ponemos ese nombre, no quiero que sepa que era... No quiero que sepa que fue el second choice (segunda opción)”, dijo el comisionado residente a este medio.