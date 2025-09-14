Opinión
Suscriptores
14 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández Rivera y Mónica Pascual ya escogieron el nombre de su primogénito

La pareja lo seleccionó en honor a sus respectivos abuelos

14 de septiembre de 2025 - 6:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, y su esposa, Mónica Teresa Pascual, llamarán a su bebé Vicente Rafael. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, reveló a El Nuevo Día qué nombre le pondrá a su primogénito, que nacerá en enero.

Con evidente orgullo y alegría, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) anunció que el bebé se llamará Vicente Rafael Hernández Pascual.

Preguntado si la selección del nombre junto a su esposa, Mónica Pascual, había sido difícil, contestó: “Ella insistió mucho en que fuese ese”.

“El abuelo de Mónica es Adrián Vicente”, abundó el abogado para explicar por qué escogieron por nombre Vicente.

En julio, el matrimonio anunció que esperaba su primer bebé y que sería un varón. Hernández Rivera recordó que, desde que comenzaron a buscar nombres, habían descartado colocarle de primer nombre Rafael, como se llama el bisabuelo paterno, el exgobernador Rafael Hernández Colón.

No quiso revelar las segundas opciones de nombre que estaban sobre la mesa porque, dijo, si viene un segundo bebé, el matrimonio no desea que el niño o niña sepa que fue bautizado con un nombre que fue segunda alternativa.

“Si después viene un segundo (bebé) y le ponemos ese nombre, no quiero que sepa que era... No quiero que sepa que fue el second choice (segunda opción)”, dijo el comisionado residente a este medio.

De paso, indicó que en el embarazo de su esposa, que está en su quinto mes de gestación, está fluyendo “todo bien”.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
