El gobernador Pedro Pierluisi se allanó este martes a la decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) de proveer 350 megavatios de generación temporera para la isla y no los 700 megavatios del compromiso inicial que había establecido con el gobierno de Puerto Rico.

El año pasado, FEMA había anunciado que se instalarían unidades y barcazas de generación que proporcionarían 700 megavatios a Puerto Rico.

Posteriormente, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hizo arreglos al sistema de generación, pero la agencia federal comunicó al gobierno que ya no instalarían generadores portátiles con una capacidad de 700 megavatios y que reducirían la generación a la mitad.

Además, FEMA indicó que la asistencia iba a ser hasta el fin de la temporada de huracanes de este año, en noviembre próximo.

Sin embargo, ante una petición del gobierno, FEMA sí accedió a extender la ayuda hasta marzo de 2024 y, para ello, destinaría $1,500 millones, de los que ya se han gastado $150 millones, según información provista a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Frente a la decisión de la agencia federal, Pierluisi, a preguntas de este medio, dijo que “yo no puedo hablar por FEMA, pero yo no anticipo que van a aumentar a 700 megavatios la generación temporera que nos están proveyendo porque sí”.

“Ya yo he escuchado... ya me han dicho esto en diversas ocasiones y han explicado que cuando hicieron el compromiso de 700 megavatios, lo hicieron cuando había una serie de unidades generatrices que no estaban en operación y cuando se repararon esas unidades generatrices cambió el panorama”, añadió.

Según el mandatario,”esa ha sido la explicación consistente que han dado”.

Ante este panorama, el gobernador solicitó una reconsideración y, a preguntas de este diario sobre si había alguna novedad, dejó claro que no ha retirado su pedido, “pero no lo veo venir”.

Ahora Pierluisi se concentra en solicitar que la generación temporera se extienda hasta que se acabe la temporada de huracanes de 2024. El gobernador también ha pedido la asistencia o intervención del Departamento de Energía federal.

“Es importante aceptar realidades, o sea, eso yo por lo menos no lo veo venir. No he retirado mi reclamo, pero no lo veo venir. No quiero crear esa expectativa. Hay que trabajar con lo que hay. Por otro lado, sí he dicho que debemos pedirle a FEMA en su momento que esa generación de 350 megavatios se extienda (más allá) de final de marzo”, afirmó el primer ejecutivo.

Pierluisi ha advertido que las mejoras y el mantenimiento al sistema de generación están atados a la instalación de los generadores prometidos por FEMA. Según un plan de trabajo con ese objetivo, el sistema de generación llegaría a un nivel “óptimo”, contando con los generadores de FEMA, para finales de 2024. La instalación y mantenimiento de los generadores está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), que remite las facturas a FEMA.

PUBLICIDAD

El gobernador aclaró que, si se dejan los generadores temporeros hasta que finalice la temporada de huracanes del 2024, “no se atrasa el plan de mejoras y de reparaciones de Genera PR”, a cargo de la generación del sistema eléctrico de la isla.

“Genera PR lo que ha dicho es que si se sacan los generadores -que tenemos de forma temporera- en marzo, a finales de marzo, eso sí pudiera causar que su plan de mejoras y reparaciones en vez de culminar a final del 2024, culminaría en algún momento en el 2025. Eso lo ha dicho Genera. Ellos son los que manejan el asunto. Yo estoy, hasta cierto punto, pendiente de la situación”, enfatizó.