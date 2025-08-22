Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Periodistas y fotoperiodistas de El Nuevo Día entre los finalistas de certamen del Overseas Press Club

El gremio recibió 171 trabajos y otorgará 33 premios a la excelencia periodística

22 de agosto de 2025 - 3:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los premios se entregarán el 30 de agosto en la Gala del OPC, en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, en Miramar. (DENNIS ANTONY JONES)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una decena de trabajos publicados en El Nuevo Día, entre junio de 2024 y mayo de 2025, figura entre los finalistas de la 56 edición de la Premiación a la Excelencia Periodística del Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC), informó la organización.

RELACIONADAS

Entre los periodistas finalistas de Prensa Escrita en la categoría Noticia del Momento, están David Cordero Mercado, con “Se están llevando personas que tienen documentos”; Andrea Guemárez, con “Fallece el papa Francisco”, y Marga Parés Arroyo, con “Esto es inhumano”.

Parés Arroyo también es finalista en la categoría Reportaje de Interés Humano Carmen Millán Pabón, con la serie “Pliegues en su piel, vacíos en su corazón”; y Cordero Mercado, con “La niñez trans existe”.

Cordero Mercado fue nominado, además, en la categoría Reportaje Investigativo, con “Laboratorio de cannabis medicinal colocó a sus pacientes en peligro inminente”.

En Periodismo Multimedia bajo la categoría Reportaje de Interés Humano, fueron nominados Yaritza Rivera Clemente y Carlos Rivera Giusti, con “Crónica de una tragedia”. Asimismo, en Reportaje Investigativo, se nominó a Alex Figueroa Cancel, con “El legado inconcluso de CAPECO”.

Los fotoperiodistas Rivera Giusti y Ramón “Tonito” Zayas, de GFR Media –empresa que publica El Nuevo Día y Primera Hora– compiten en la categoría Fotografía Deportiva con “La Liga de la Toronja” y “Campeonato de fisiculturismo NPC, Puerto Rico”, respectivamente. Ambos también son finalistas en la categoría Fotoensayo, con “Tragedia del Jet Set”, de Rivera Giusti, y “Blackout 2024”, de Zayas.

Celebramos no solo a quienes llegaron a la final del certamen, sino al periodismo que resiste, que investiga, que incomoda, que denuncia y que honra cada día el derecho de la sociedad a saber la verdad”, destacó Gloria Ruiz Kuilan, presidenta de la Junta Directiva del OPC.

Los ganadores del Certamen a la Excelencia Periodística se darán a conocer en la Gala del OPC, que se celebrará el sábado 30 de agosto, en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, en Miramar. Además, en la ceremonia, se concederá, por segundo año consecutivo, la Beca Joel F. Magruder para el Desarrollo Profesional en el Periodismo, que brinda al seleccionado la posibilidad de continuar estudios avanzados en el campo del periodismo o las comunicaciones.

En total, el OPC recibió 171 trabajos y otorgará 33 premios a la excelencia periodística.

Tags
Overseas Press Club (OPC)PeriodistasPeriodismoEl Nuevo DíaGFR Media
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: