Periodistas y fotoperiodistas de El Nuevo Día entre los finalistas de certamen del Overseas Press Club

Una decena de trabajos publicados en El Nuevo Día, entre junio de 2024 y mayo de 2025, figura entre los finalistas de la 56 edición de la Premiación a la Excelencia Periodística del Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC), informó la organización.

Entre los periodistas finalistas de Prensa Escrita en la categoría Noticia del Momento, están David Cordero Mercado, con “Se están llevando personas que tienen documentos”; Andrea Guemárez, con “Fallece el papa Francisco”, y Marga Parés Arroyo, con “Esto es inhumano”.

Parés Arroyo también es finalista en la categoría Reportaje de Interés Humano Carmen Millán Pabón, con la serie “Pliegues en su piel, vacíos en su corazón”; y Cordero Mercado, con “La niñez trans existe”.

Cordero Mercado fue nominado, además, en la categoría Reportaje Investigativo, con “Laboratorio de cannabis medicinal colocó a sus pacientes en peligro inminente”.

En Periodismo Multimedia bajo la categoría Reportaje de Interés Humano, fueron nominados Yaritza Rivera Clemente y Carlos Rivera Giusti, con “Crónica de una tragedia”. Asimismo, en Reportaje Investigativo, se nominó a Alex Figueroa Cancel, con “El legado inconcluso de CAPECO”.

Los fotoperiodistas Rivera Giusti y Ramón “Tonito” Zayas, de GFR Media –empresa que publica El Nuevo Día y Primera Hora– compiten en la categoría Fotografía Deportiva con “La Liga de la Toronja” y “Campeonato de fisiculturismo NPC, Puerto Rico”, respectivamente. Ambos también son finalistas en la categoría Fotoensayo, con “Tragedia del Jet Set”, de Rivera Giusti, y “Blackout 2024”, de Zayas.

“Celebramos no solo a quienes llegaron a la final del certamen, sino al periodismo que resiste, que investiga, que incomoda, que denuncia y que honra cada día el derecho de la sociedad a saber la verdad”, destacó Gloria Ruiz Kuilan, presidenta de la Junta Directiva del OPC.

Los ganadores del Certamen a la Excelencia Periodística se darán a conocer en la Gala del OPC, que se celebrará el sábado 30 de agosto, en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, en Miramar. Además, en la ceremonia, se concederá, por segundo año consecutivo, la Beca Joel F. Magruder para el Desarrollo Profesional en el Periodismo, que brinda al seleccionado la posibilidad de continuar estudios avanzados en el campo del periodismo o las comunicaciones.