Rincón- Personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llegó, en la mañana del martes, a la playa Los Almendros, en Rincón, donde se espera que se establezcan las medidas de protección para dar inicio a las obras de demolición y remoción del muro ilegalmente contruido en el condominio Sol y Playa.

“Hoy, se van a comenzar a implementar las medidas de control de erosión y sedimentación (CES) de todas las obras que se vayan a hacer, que no vayan a discurrir hacia el mar. Hoy, mayormente, es un preparativo del área para iniciar los trabajos”, explicó la licenciada Mildred Sotomayor Burgos, abogada principal de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA.

Mientras tanto, aguardan por el ingeniero a cargo de la obra, Emilio Colón Zavala, quien les informará el plan que seguirán día a día para llevar a cabo los trabajos para los que tienen permisos expedidos por parte del DRNA, y cuyo términos deberán cumplir para que se autorice la obra.

“Estamos esperando al contratista, al ingeniero Emilio Colón Zavala, para que nos explique el plan de trabajo porque sí, tenemos el permiso de demolición, tenemos la autorización del Departamento, pero la forma y manera en que lo van a llevar a cabo, eso no lo sabemos. Eso nos lo tendrá que explicar el ingeniero”, detalló la licenciada Sotomayor Burgos, quien reiteró que la maquinaria no puede estar en la zona marítimo terrestre mientras no se estén llevando a cabo las obras.

Determinar cuándo comenzarían los trabajos de demolición dependerá del plan que presente Colón Zavala y de que se establezcan las medidas preventivas.

La abogada y el director del DRNA en Aguadilla, Carlos Crespo Torres, expresaron preocupación por informes que señalan que se han visto derrames de aceite o grasa en las máquinas.

“Cuando se verifique, si hubiera algún liqueo o alguna otra cosa, pues se tomará la determinación si los trabajos van a continuar o no, siempre y cuando no se afecten los recursos naturales”, detalló Crespo Torres.

Un activista muestra manos manchadas de lo que identificó como aceite de una de las máquinas. (Valeria María Torres Nieves)

Mientras, temprano el martes al área comenzaban llegar integrantes del Campamento Carey y demás personal del DRNA, como del Cuerpo de Vigilantes y el agrimensor para el proyecto.

También estaba en la zona la bióloga Jeynaliz Ortiz González, pues se trata de un área crítica para las tortugas marinas, particularmente para el carey.

“Inmediatamente que vea un movimiento (de especies marinas), ella es la que le va a decir: ‘tienes que parar’”, piuntualizó Sotomayor Burgos.

La bióloga Ortiz González estará constantemente en el área, mientras se llevan a cabo las obras.

“Tenemos anidaje alrededor de todo el año de las tres especies: de la tortuga verde, del carey y del tinglar. Aquí es bien especial para el carey, que está altamente en peligro de extinsión. Tenemos que poner de nuestra parte en ese sentido para tratar de proteger todos los aspectos posibles y encontrar el balance”, compartió la científica de Vida Marina UPR.

En la tarde del lunes, según se estableció en mociones presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia, las máquinas de construcción que se emplearán en la demolición del muro fueron movilizadas a la zona. Se esperaba, entonces, que este martes se prosiga con la remoción.

El 14 de febrero de 2022, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Consejo de Titulares del condominio Sol y Playa demoler la estructura, remover los escombros y devolver el área afectada a su estado natural. Para ello, dio como fecha límite el 1 de marzo de 2023, plazo con el que se incumplió.

La construcción de las instalaciones recreativas, que fueron devastadas por el huracán María, en 2017, fue el foco de protestas y enfrentamientos con la Policía. Las manifestaciones se recrudecieron, luego que trascendió que una tortuga carey quedó varada en la construcción al desovar.

Las obras fueron paralizadas por la Junta de Planificación, entidad que demandó a los titulares del condominio en agosto de 2021.