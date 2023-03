En un tono jocoso, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó este miércoles que se dispone a ver hoy el partido entre los equipos de Puerto Rico y la República Dominicana, que buscan a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

“Ah, definitivo. Sí, sí. Es más, me dicen que (el partido) es a las 7:00 de la noche así que estoy tratando de que acabe mi jornada laboral antes de eso pa’ no perderme ni un minuto y me voy a volver a poner la gorra que dicen que no me queda bien. No me importa porque lo que yo quiero es que se vea ahí PR. Vamos pa’ lante”, dijo el primer mandatario al concluir una conferencia de prensa donde abordó temas del sistema educativo de enseñanza.

Puerto Rico hizo historia el lunes cuando logró el primer juego perfecto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, aunque la gesta no quedará oficializada en los registros de Grandes Ligas, pues no acabó en nueva entradas.

El gobernador se ha mantenido apoyando al equipo de Puerto Rico a través de las redes sociales.