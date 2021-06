LUMA Energy informó esta tarde que, a las 5:30 p.m., 15,364 clientes del sistema eléctrico permanecen sin servicio, a casi un día del incendio de anoche en la subestación de Monacillos que dejó más de 800,000 abonados sin luz.

De esos, 4,401 se sirven directamente del transformador dañado ayer por el fuego, indicó el consorcio en un tuit.

Previamente, a eso de las 3:00 p.m., LUMA había informado que unos 19,000 abonados no tenían el servicio de energía eléctrica.

Al momento, estiman que completarán el restablecimiento del sistema a las 8:00 p.m.

“Los trabajos de instalación de la subestación portátil que se transportó a Monacillo para sustituir la instalación afectada ayer por el fuego continúan. Una vez se termine esa instalación se procederá a reconectar a los 13,000 clientes que se afectaron directamente por el fuego”, dijo LUMA en ese momento.

“Nos mantenemos trabajando arduamente para proveerle el servicio eléctrico a todos nuestros clientes. Como ya hemos enfatizado antes, nos enfocamos en la seguridad tanto de nuestros empleados como la de nuestros clientes”, sostuvo, por su parte, Wayne Stensby, presidente y CEO de LUMA.

✉ Email Un incendio en la subestación de distribución de energía de Monacillos en San Juan, el jueves 10 de junio de 2021, dejó sin servicio eléctrico a múltiples abonados del área metropolitana y pueblos limítrofes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Ante la situación, LUMA Energy informó que “se está evaluando la situación y trabajando para restablecer el sistema”. (Xavier J. Araújo Berríos)

El incendio se registró poco después de las 6:00 p.m. (Xavier J. Araújo Berríos)

El Negociado de Bomberos inmediatamente se movilizó al lugar. (Xavier J. Araújo Berríos)

Según mensajes en las redes sociales y vídeos publicados, parte de la instalación que distribuye la electricidad de varias líneas principales se prendió en fuego. (Xavier J. Araújo Berríos)

Usuarios en las redes reportaron que no había luz en San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Gurabo, Trujillo Alto, Corozal, Las Piedras, Caguas, San Lorenzo, Yauco, Loíza y Río Grande, entre otros municipios. (Xavier J. Araújo Berríos)

También se reportan personas sin luz desde Morovis, Canóvanas, Humacao y Toa Alta. (Xavier J. Araújo Berríos)

No se reportaron heridos. (Xavier J. Araújo Berríos)

LUMA Energy fue el consorcio que asumió el pasado 1 de junio la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país. (Cesar Silva/ Suministrada)

10 de Junio Santurce PR ave ave Ponce de Leon semaforos apagados por el apagon causado en la estacion de monacillos barriada de trastalleres david.villafane@gfrmedia.com (David Villafañe Ramos)

10 de Junio Santurce PR ave ave Ponce de Leon semaforos apagados por el apagon causado en la estacion de monacillos area de Hato rey desde santurce david.villafane@gfrmedia.com (David Villafañe Ramos)

El incidente provocó, al menos en el área metro, que las personas llenaran las gasolineras. (David Villafañe Ramos)

Estación de gasolina en la avenida Roosevelt, San Juan. (David Villafañe Ramos)

Ismael Pantojas recoge gasolina. (David Villafañe Ramos)

Así se observó la zona de Trastalleres en Santurce. (David Villafañe Ramos)

Raisa Pagán residente de la sexta sección de Levittown se las ingenia para sobrellevar la noche del apagón generado tras la explosión en Monacillos. (Xavier García)

Tras el evento, LUMA indicó que el servicio se restablecería en las "próximas horas". (David Villafañe Ramos)

Personas abarrotaron las estaciones de gasolina. (Xavier García)

El incendio en la subestación de distribución de energía de Monacillos en San Juan, ocurrido poco después de las 6:00 p.m. de ayer, dejó sin servicio a cientos de miles de abonados en sectores del área metropolitana y pueblos limítrofes. Se indicó que el fuego ocurrió en un transformador en la subestación, que provocó “un efecto en cascada”, pero no provocó daños mayores.

A las 9:00 p.m. de anoche, Stensby informó en rueda de prensa que aproximadamente 700,000 abonados seguían sin luz, mientras que a otros 100,000 ya se les había restablecido el servicio. Para las 11:00 p.m., la cifra de abonados sin luz bajó a 200,000.

La situación provocó que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) iniciara una investigación para establecer el causal del fuego y determinar si se trató de un acto criminal.

Esta mañana, el CEO de LUMA indicó que el equipo de trabajo en la subestación completó la mayoría de la restauración a eso de la 1:30 a.m. Cerca de las 6:00 a.m., unos 36,000 clientes no tenían energía eléctrica.

Agregó que envió brigadas con 1,200 empleados para inspeccionar las líneas de transmisión y distribución para identificar averías asociadas al evento de anoche.