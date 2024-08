¿Por qué los adultos mayores son más vulnerables a los calores extremos? Un experto en cambio climático lo explica

Llamado a documentar las muertes

El estudio Climate change, heat and mortality in the tropical urban area of San Juan, Puerto Rico, del que participó el doctor Méndez Lázaro, concluyó que, durante los meses de verano de 2012 y 2013, hubo un aumento significativo en el efecto de las temperaturas sobre la tasa de mortalidad. “Los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiacas fueron las primeras causas de muerte mayormente asociadas con las temperaturas elevadas del verano”, indican los investigadores del estudio.