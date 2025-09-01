¿Por qué se celebra el Día del Trabajo?

Nota del editor: esta historia forma parte de una serie de notas sobre los feriados en Puerto Rico con el propósito de informar a nuestra audiencia sobre estos días festivos, cuándo se celebran y su trasfondo. Para más información sobre los feriados de nuestro archipiélago, visita el sitio especial aquí.

El Día del Trabajo es una festividad federal celebrada en Estados Unidos y en Puerto Rico el primer lunes de septiembre de cada año.

De acuerdo a la página oficial del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la fecha celebra los logros sociales y económicos que aportó la fuerza laboral en ese país.

El Día del Trabajo fue reconocido inicialmente a través de ordenanzas municipales entre los años 1885 y 1886, pero luego de un movimiento público por los trabajadores se logró legislación estatal para ratificarlos.

El 28 de junio de 1894, el Congreso aprobó una ley oficializando la festividad en el gobierno federal que fue firmada por el presidente Grover Cleveland.

Estados Unidos celebra el Día del Trabajo con paradas y fiestas similares a las propuestas inicialmente por las uniones que impulsaron la aprobación del día festivo

PUBLICIDAD

Luego de esto, se instituyeron discursos ofrecidos por personas prominentes en el movimiento laboral.

Debido a que es un día federal, la festividad es observada también en Puerto Rico, donde el gobierno otorga el día libre para los empleados públicos, al igual que algunas empresas privadas.