1 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajo?

La festividad honra la labor de los trabajadores de Estados Unidos y sus aportaciones a la economía y a la sociedad

1 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aunque tienen nombres similares, el Día del Trabajo no guarda relación con el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra el 1 de mayo de cada año. (Ryan Sun)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com
Nota del editor
Nota del editor: esta historia forma parte de una serie de notas sobre los feriados en Puerto Rico con el propósito de informar a nuestra audiencia sobre estos días festivos, cuándo se celebran y su trasfondo. Para más información sobre los feriados de nuestro archipiélago, visita el sitio especial aquí.

El Día del Trabajo es una festividad federal celebrada en Estados Unidos y en Puerto Rico el primer lunes de septiembre de cada año.

De acuerdo a la página oficial del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la fecha celebra los logros sociales y económicos que aportó la fuerza laboral en ese país.

El Día del Trabajo fue reconocido inicialmente a través de ordenanzas municipales entre los años 1885 y 1886, pero luego de un movimiento público por los trabajadores se logró legislación estatal para ratificarlos.

El 28 de junio de 1894, el Congreso aprobó una ley oficializando la festividad en el gobierno federal que fue firmada por el presidente Grover Cleveland.

Estados Unidos celebra el Día del Trabajo con paradas y fiestas similares a las propuestas inicialmente por las uniones que impulsaron la aprobación del día festivo

Luego de esto, se instituyeron discursos ofrecidos por personas prominentes en el movimiento laboral.

Debido a que es un día federal, la festividad es observada también en Puerto Rico, donde el gobierno otorga el día libre para los empleados públicos, al igual que algunas empresas privadas.

Aunque tienen nombres similares, el Día del Trabajo no guarda relación con el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra el 1 de mayo de cada año.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
