Posponen el inicio de clases para escuelas sin servicio de agua potable

La secretaria del Departamento de Educación , Yanira Raíces Vega , anunció este domingo la posposición del inicio de clases para las escuelas sin servicio de agua potable así como la implementación de un horario escolar especial para aquellos planteles que no tengan electricidad.

La titular de la agencia informó que, al momento, 18 escuelas no cuentan con agua potable, por lo que el inicio escolar de esos planteles fue pospuesto para el martes, 20 de agosto.

Mientras, indicó que las 56 instituciones que no cuentan con servicio de energía eléctrica ofrecerán clases hasta las 11:00 a.m, un horario que aseguró fue avalado por la Asociación de Maestros de Puerto Rico .

“Desde el paso de la tormenta Ernesto por Puerto Rico, me he mantenido en comunicación directa con personal de LUMA y con personal de la Autoridad de Acueductos y Alcatarillados (AAA). De igual forma, he sostenido reuniones periódicas con los distintos superintendentes de cada región educativa y demás personal gerencial del Departamento con el fin de dar seguimiento al estatus de los servicios en las escuelas, el cual ha mostrado una mejoría significativa con el pasar de los días”, aseguró.