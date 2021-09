La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, reiteró hoy que serán los rectores de cada uno de los 11 recintos quienes decidirán las acciones que se tomarán en los centros académicos a raíz de las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, a la vez que descartó decretar un receso académico en el sistema universitario.

“No tenemos control (de los apagones) y no sabemos cuándo se va a solucionar... Tomar medidas como recesos académicos no es lo más aceptado porque no sabemos cuando se soluciona, si estaremos un año (con interrupciones)”, expresó Olavarría Cruz durante una reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la UPR.

La presidenta interina sostuvo que no emitirá desde Administración Central una decisión uniforme sobre cómo se deben manejar las interrupciones de servicio energético porque cada recinto atraviesa por una situación diferente. Por ejemplo, señaló que “la mayoría” de las unidades no han experimentado apagones frecuentes, pero destacó que los recintos de Ponce y Mayagüez ha tenido que tomar medidas particulares para atender a sus estudiantes.

Ayer, estudiantes en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) decretaron un paro estudiantil para reclamar que se tomaran medidas, como un receso académico o moratoria en la entrega de trabajos, ante los constantes apagones en la Sultana del Oeste.

Olavarría Cruz indicó que todas las mañana se comunica con los rectores y respaldó las decisiones tomadas por el rector de RUM, Agustín Rullán Toro, quien ayer decretó una moratoria en la entrega de trabajos hasta el lunes, decretó un receso académico para mañana, viernes, y estableció horarios extendidos para varias áreas a las que pueden acudir los universitarios para tener acceso a conexión eléctrica y de internet.

Otros recintos, como Río Piedras, Carolina, Bayamón y Utuado, han decretado moratorias para la entrega de trabajos, han extendido fechas límites para evaluaciones y han solicitado a los docentes a ser flexibles con los estudiantes.

Sin emitir una opinión directa sobre la situación en el RUM, la presidenta interina indicó que es partidaria del “diálogo” y la “comunicación” para resolver problemas.

“Estos problemas son complejos, tenemos que reconocer eso. No se pueden resolver con una sola solución”, expresó Olavarría Cruz. “Creo que los rectores, que están ahí, tienen la capacidad de tomar decisiones. Si ellos necesitan de mi apoyo o mi ayuda, si tengo que movilizarme a algún recinto o unidad, con mucho gusto me voy a mover”, agregó.

Por cuarto día consecutivo, el consorcio LUMA Energy anunció hoy que se registrarán apagones en diversos sectores de la isla debido a que la demanda de energía supera la generación.