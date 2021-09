La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría, indicó que todavía el sistema educativo no ha sido emplazado sobre la demanda radicada por su antecesor, Jorge Haddock Acevedo, quien alega que fue despedido del puesto por no ceder a presiones políticas que buscaban favorecer a aliados del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP).

Olavarría rehusó comentar sobre el pleito, que fue radicado en el Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal y en el que el demandante exige una compensación de $5 millones por daños y perjuicios.

“Al momento nosotros no hemos sido emplazados. No ha llegado emplazamiento oficial a la Universidad. En este momento no podemos opinar sobre el asunto. Es un asunto que se estará dilucidando en los tribunales. Esperaremos que eso se decida”, dijo Olavarría durante una conferencia de prensa en la que se anunció una subvención para la reconstrucción de la UPR.

Olavarría alegó que tampoco ha sido objeto de presiones para favorecer a los allegados del gobierno como alegó Haddock que le ocurrió desde el 2018 cuando empezó en la presidencia del sistema universitario. En similares términos se expresó Luis A. Ferrao, rector del Recinto de Río Piedras.

PUBLICIDAD

“Yo no he recibido ningún tipo de presión”, dijo Olavarría.

“Llevo 33 años en la Universidad. Soy un académico y un universitario y yo me dejo llevar por criterios académicos y, ahora que estoy en la administración, reglamentarios. Así he actuado y siempre voy a actuar así”, afirmó, por su parte, Ferrao.

Las alegaciones de Haddock en el recurso legal, sin embargo, difieren enormemente. Se afirma que desde La Fortaleza se ejercía presión para favorecer a los aliados del PNP en la designación para puestos en la institución o para la concesión de contratos. También se removían a las personas que se percibían como contrarias al gobierno.

El recurso legal implica a los expresidentes de la Junta de Gobierno de la UPR, Emilio Colón Beltrán y Walter Alomar Jiménez, a la vicepresidenta, Mayda Velasco Bonilla, a Olavarría como presidenta interina, y al designado secretario de Estado, Omar Marrero.

En muchas de las alegaciones, Alomar Jiménez aparece presionando para que el demandante reclutara a personas específicas o contratara a figuras afines al PNP. Entre las presiones estaba que se nombrara a Wilma Santiago Gabrielini como rectora en propiedad del Recinto Universitario de Mayagüez, lo que no sucedió, y que sacara a Rubén Colón Morales de la jefatura del Instituto de Cooperativismo, quien se negaba a favorecer a Mabel Jiménez como directiva de la Corporación Pública de Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec). Jiménez había sido recomendada por Pierluisi. La exigencia de La Fortaleza fue comunicada presuntamente por Omar Marrero.