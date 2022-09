Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, aseguró, el lunes, que ya se ha registrado un aumento en las muertes de pacientes con enfermedades crónicas, lo que adjudicó a un efecto secundario del huracán Fiona, particularmente, a la falta de energía eléctrica en los hogares.

“Hay algunas (muertes) que han aumentado. Son condiciones que eran crónicas, pero estaban estables y se exacerbaron por esta situación y han tenido que ser llevados al hospital y han fallecido. No estoy hablando de miles, pero sí de decenas de personas”, aseguró el cardiólogo, quien ha estado en contacto con médicos de todo el archipiélago.

PUBLICIDAD

“No te sorprenda que, en el próximo mes, vamos a tener un aumento de estas muertes”, agregó Díaz Vélez. “No tengo duda de que van a aumentar; que seguirán aumentando en los próximos días porque es de esperarse con el servicio de energía eléctrica deficiente”, comentó.

El Nuevo Día conversó también con tres funerarios, dos de los cuales dijeron que han atendido muertes que asocian indirectamente al ciclón, pero que no se han registrado como tal en los certificados de defunción. “En esta semana anterior, yo hice 11 (servicios fúnebres). Muchos de ellas eran personas de mayor edad, no directamente relacionadas al huracán, pero la falta de recursos y el estrés (afecta)”, dijo Iris Rolón Albino, dueña de Funeraria Capilla Rolón en Toa Alta.

Rolón Albino notó la diferencia con otras semanas, durante las cuales típicamente atiende cuatro a cinco muertes, aunque las causas registradas fueron condiciones cerebrovasculares, Alzheimer o COVID-19.

Similarmente, Alberto Torres, dueño de la Funeraria Brisas de Paz, en Santa Isabel, dijo que, aunque no ha registrado un aumento, atendió un caso de un hombre cuya defunción los médicos certificaron como muerte natural por infarto, pero los familiares le comentaron que tenía mucha ansiedad por el huracán.

El presidente de la Asociación de Funerarios, Eduardo Cardona, rechazó que haya visto una diferencia marcada o notable al momento. “De mi parte, ha seguido normal. Sí, hay retrasos porque hay cementerios que no están trabajando; otros están sin luz”, indicó el dueño de funeraria Cardona, en San Juan.

PUBLICIDAD

Jaime Plá, presidente de la Asociación de Hospitales, reconoció que para esta época de huracanes “hay mucho paciente que va a sala de emergencias porque no tiene luz y la máquina respiratoria o de asma o de oxígeno no está funcionando”. “Como siempre, vienen infartos o situaciones más agudas, pero no he oído de un cambio dramático de muertes con relación a Fiona”, puntualizó.

Al momento, el número de muertes vinculadas con el huracán Fiona asciende a 16, aunque 12 de ellas siguen bajo investigación.

Como parte de esa discusión, el secretario de Salud, Carlos Mellado, aseguró que están tratando de evitar las muertes, mediante visitas a las comunidades más afectadas, particularmente las del sur, para identificar necesidades y atenderlas.

“No te puedo decir que las fatalidades van a seguir aumentando. Hay mucho esfuerzo en la calle para tratar de evitar eso, pero de que van a haber fatalidades, claro que las van a haber. Siempre en un proceso como este, los más vulnerables, lamentablemente, corren la peor de la suerte”, dijo Mellado.

Mientras, Díaz Vélez llamó a preparar las égidas y centros de cuido de adultos mayores para desastres, con generadores eléctricos. Dijo que, en censos anteriores, se había estimado que, en Puerto Rico, hay una población de 30,000 encamados.

El periodista Víctor Ramos Rosado colaboró con esta historia.