“Cuando se construyeron estos puentes, nunca se pensó en un dragado del caño Martín Peña. Al ensanchar el canal 100 pies de ancho por 10 pies de profundidad, ese flujo hidráulico va a aumentar y no queremos poner en riesgo esa infraestructura crítica. Por lo tanto, las bases de estos puentes se van a estar reforzando, de forma que, cuando se dé la apertura del canal, no afecte” , abundó Núñez Mercado, en un aparte con El Nuevo Día .

En una ceremonia de colocación de primera piedra –en la que estuvieron representantes de la comunidad, el Municipio de San Juan y el gobierno federal–, el USACE anunció que el contrato para el fortalecimiento de las tres estructuras se otorgó a Novel Construction , una fase con un costo estimado de $14.7 millones.

Beneficios tangibles

“El proyecto, en general, es un proyecto de restauración ecológica, no de control de inundaciones, pero sí ha tenido un impacto significativo en la cantidad de inundaciones, aumentan la capacidad del cuerpo de agua de manejar la escorrentía pluvial. Las comunidades, no es que no se inunden, pero la duración de esas inundaciones ha bajado significativamente”, dijo, con relación a la fase que redundó en la remoción de 36 acres de material vegetal y 18,800 toneladas de escombros y basura.