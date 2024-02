Psicóloga de 27 años asume la dirección de la Casa Protegida Julia de Burgos

El acogedor espacio da cuenta de la lucha que, por más de cuatro décadas, Casa Julia ha dado, no solo para garantizar la vida de las mujeres, sino también con el objetivo de que obtengan bienestar, libertad y acceso a los derechos humanos , una misión con la que la psicóloga de profesión está comprometida.

“Casa Julia es mucho más que una organización que brinda servicios, es una organización que también ha aportado desde brindar estadísticas, desde la militancia, desde la defensoría de los derechos de las mujeres . Diez años luego que se fundó Casa Julia, se creó la Ley 54 gracias a ese trabajo de nuestras fundadoras y de dar visibilidad a las problemáticas de violencia de género en nuestro país. Me siento superhonrada de ocupar esta posición ”, dijo Ramírez Cintrón, quien se desempeña como directora, en propiedad, desde octubre de 2023.

Aunque sabía que quería trabajar con mujeres, no pensaba que lo haría directamente con víctimas de violencia machista, pues ella misma es sobreviviente de una relación de violencia, principalmente psicológica, que duró seis años, desde su adolescencia hasta su adultez temprana .

“Siempre pensé que no podía ser yo quien acompañara a otras mujeres. Pero esa ha sido una de las lecciones más bonitas, que no hay nada como una mujer para acompañar a otras mujeres. Dentro de nuestra diversidad, podemos también encontrar muchas experiencias similares”, expresó, al afirmar que la “sanación es colectiva”.

“Siempre digo que no hay mejor acto de justicia que volver a reír , porque los agresores lo que quieren es quitarnos esa sonrisa y esa libertad”, agregó.

Experiencia aporta a su rol

“El enfoque de educación y prevención al que apostamos desde Casa Julia, es que no solamente las campañas deben ser dirigidas a las víctimas, sino a cómo transformamos la sociedad para, de verdad, erradicar la violencia de género” , explicó Ramírez Cintrón, al recordar que, en el contexto pandémico de 2020 , también crearon cápsulas educativas.

Ambas experiencias le ayudaron a estar preparada para asumir el rol de liderazgo que hoy ocupa, pues pudo atestiguar lo imprescindibles que son sus programas, a la vez que entendió los retos de que los albergues no se reconozcan como servicios esenciales y que los fondos que los sustentan no sean recurrentes.

Urge compromiso contra la violencia de género

Para Ramírez Cintrón, hay una falta de urgencia para proteger la vida de las mujeres. “No hay un entendimiento claro de todo lo que implica ser mujer en este país. (…) Eso nos lleva a no tener respuestas concretas a la problemática”, puntualizó, al establecer que también deben ser coordinadas con las organizaciones que están a disposición para trabajar en alianzas.

“Siempre hablo de la esperanza radical. Porque hay días que son duros. Hay días que tú dices, ¿qué no estoy haciendo, qué no estoy mirando, qué nos falta? Siempre hay algo que me recuerda que aquí es que hay que estar. Siempre dando la lucha”, aseguró.