Rodeada de seres queridos y amigos, tras ser despedida por miles de personas, esta tarde fue sepultada la joven Keishla M. Rodríguez Ortiz, cuyo asesinato días atrás conmocionó a Puerto Rico, por ser uno de los incidentes de violencia de género más recientes ocurridos en la isla.

Mientras acompañaban su cuerpo, la familia de la joven reiteró que espera este sea el último asesinato de una mujer en el país.

El féretro de Keishla llegó al cementerio Los Ángeles Memorial de Guaynabo en una calesa tirada por caballos blancos, mientras cientos de personas la despedían con mensajes de cariño y oraciones.

Keishla, quien estaba embarazada, fue víctima de un brutal asesinato la semana pasada. El presunto autor del crimen, el boxeador Félix Verdejo, así como su presunto cómplice están encarcelados a la espera del proceso judicial en su contra.

Aquí puedes ver lo que ocurrió en el cementerio Los Ángeles:

Frente al camposanto, Sonia Román, tía de Keishla, agradeció en nombre de la familia al pueblo de Puerto Rico por las muestras de apoyo y solidaridad, y también reiteró el llamado al cese de la violencia de género. Pidió, además, acciones contundentes de parte de las autoridades para acabar con ese mal, así como una participación activa de la comunidad para evitarlo.

“Gracias a todo el pueblo de Puerto Rico por el apoyo y la solidaridad a todas las mujeres maltratadas en Puerto Rico, porque no solamente es Keishla, son muchas. La Policía, el gobierno, las leyes, tienen que ser más fuertes y tienen que ponerse más duras para que estas situaciones se detengan. Porque mientras sigan negándole órdenes de protección a las mujeres, teniendo grabaciones, teniendo amenazas, teniendo mucha evidencia, continúan negándole órdenes de protección, continúan las mujeres muriendo, porque no hay quién las proteja. Las leyes no están diseñadas para este tipo de situaciones. Hay que legislar y dejarse de tanto fanatismo”, exigió Román.

En los momentos finales del entierro, el pastor Neftalí Díaz leyó pasajes bíblicos y celebró las bondades de Keishla.

El padre de Keishla, José Rodríguez, agradeció las muestras de cariño que han recibido del pueblo. (Ramón "Tonito" Zayas)

Vehículo con mensaje para Keishla Rodríguez durante sus actos fúnebres. (Ramón “Tonito” Zayas)

Ciudadanos llegan para despedir a Keishla Rodríguez durante su entierro. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los restos de Keishla fueron trasladados desde la funeraria Ehret en San Juan hasta el residencial Villa Esperanza y luego al cementerio Los Ángeles Memorial Park en Guaynabo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Este vehículo que acompañará la comitiva fúnebre de Keishla Rodríguez alude al amor que le tenía la joven a los animales. (Ramón “Tonito” Zayas)

Comitiva fúnebre de Keishla Rodríguez Ortiz. (Ramón “Tonito” Zayas)

Fueron decenas las personas que acompañaron el féretro de Keishla Rodríguez Ortiz y a su familia en la procesión hacia el cementerio. (Ramón “Tonito” Zayas)

Otro de los vehículos de la comitiva fúnebre de Keishla Rodríguez se unirá al mensaje de lucha por detener la violencia machista contra las mujeres. (Ramón “Tonito” Zayas)

El padre de Keishla junto al féretro. (Ramón “Tonito” Zayas)

La hermana de Keishla, Bereliz Nichole, suelta una paloma blanca. (Ramón “Tonito” Zayas)

Carruaje que transportó el féretro de Keishla Rodríguez Ortiz hasta el área donde se sepultaron sus restos. (Ramón “Tonito” Zayas)

La madre de Keishla Rodríguez, Keila Ortiz, coloca su mano sobre el carruaje que transportaba el féretro de su hija hasta el cementerio Los Ángeles en Guaynabo. (Ramón “Tonito” Zayas)

La madre de Keishla, Keila, en la carroza que transportó el féretro de su hija hasta el campo santo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Familiares, amigos y decenas de personas acompañaron la carroza durante su trayectoria por el cementerio. (Ramón “Tonito” Zayas)

Féretro de Keishla Rodríguez en el cementerio Los Ángeles Memorial en Guaynabo. (Ramón “Tonito” Zayas)

El padre de Keishla Rodríguez carga el féretro para dirigirse al cementerio Los Ángeles en Guaynabo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Familiares cargan el féretro en el cementerio Los Ángeles Memorial en Guaynabo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los familiares de Keishla realizaron un círculo de oración frente al féretro antes de ser colocado bajo la tierra. (Ramón “Tonito” Zayas)

El padre de Keishla Rodríguez, José Rodríguez, abraza y besa a la hermana de Keishla, Bereliz Rodríguez, en momentos en que sacan de la funeraria Ehret el féretro de la joven. (Ramón “Tonito” Zayas)

José Rodríguez, padre e Keishla, llora sobre el féretro de su hija. (Ramón “Tonito” Zayas)

El padre de Keishla y su hermana, Bereliz Nichole, lloran sobre el féretro. (Ramón “Tonito” Zayas)

Bereliz Nichole, hermana de Keishla, lideró los esfuerzos de búsqueda tras reportarse la desaparición. (Ramón “Tonito” Zayas)

Keila Ortiz, madre de Keishla, recibe apoyo de un familiar mientras el férretro era colocado en la tierra. (Ramón “Tonito” Zayas)

Keila Ortiz se colocó una franfja con el mensaje "Justicia para Keishla" en uno de sus tobillos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Durante la ceremonia se proyectaron fotos de Keishla junto a su familia. (Ramón “Tonito” Zayas)

Este cartel alusivo a Keishla Rodríguez se colocó en la entrada al residencial Villa Esperanza, luegar donde vivía la joven.

Amigos y vecinos de Keishla Rodríguez colocaron un altar en su memoria justo en la entrada al residencial Villa Esperanza, luegar donde vivía la joven.

Un grupo de personas colocó una especie de altar en honor a Keishla en el puente Teodoro Moscoso. (Ramón “Tonito” Zayas)

Fue desde el puente Teodoro Moscoso donde, supuestamente, Félix Verdejo Sánchez y su cómplice, Luis Antonio Cádiz Martínez, lanzaron el cuerpo de Keishla a la laguna San José. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Policía encontró un casquillo de bala en el puente durante el proceso de investigación. (Ramón “Tonito” Zayas)

Múltiples personas honraron la memoria de Keishla desde el puente. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Estamos aquí reunidos para encomendar al descanso el cuerpo de nuestra amada, querida, Keishla, y de alguna forma está la gente que le quiere, la gente que le ama, la gente que sé que le va a recordar por el resto de la vida. Algunos de los que están aquí atravesaron momentos de alegría, disfrutaron de un tiempo maravilloso de quien en vida fuera Keishla. Ahora nos quedarán los recuerdos, ahora nos quedarán los momentos gratos. Y eso es lo que nos guardaremos, eso es lo que nos quedará. ”, dijo el pastor.

El padre de Keishla, José Rodríguez, se dirigió a los presentes y agradeció, una vez más, el apoyo del pueblo a su familia en estos momentos difíciles.

“Gracias por estar aquí con nosotros, por el apoyo. De verdad que es duro, ha sido duro. Pero ella no nos quiere ver tristes, conozco su corazón y sé que ella está con nosotros, y está en un mejor lugar que nosotros. Y sé que en algún momento la vamos a volver a ver, y le diré muchas cosas que a sus 27 años de vida no tuve el tiempo de decirlas. A lo mejor le dije muchas cosas, pero se me olvidaron algunas”, exclamó don José.

“De verdad que gracias al pueblo y a todos los que se unieron a nosotros, a la prensa, a todos agradecidos, con todo el mundo. Sean familia o no sean familia, de verdad nos dio fuerza para poder pasar este triste proceso. De verdad no me caben palabras para decir lo agradecido con ustedes. Que el Señor los bendiga siempre. Y de parte de mi familia, un abrazo. Los amo a todos, de verdad que sí”, concluyó el padre, mientras los presentes daban un fuerte aplauso final a Keishla.

De manera simultánea, se soltaron palomas blancas y desde el cielo cayeron pétalos de flores lanzados desde un helicóptero.

Aquí puedes ver la caravana de despedida:

Los familiares se fundieron en un doloroso abrazo, consumidos por la pena y el llanto, mientras depositaban el féretro en su destino final.

Antes, en horas de mañana, la caravana fúnebre pasó brevemente por el residencial Villa Esperanza, donde vivía la joven. Allí era evidente el luto entre los residentes, muchos de los cuales vestían camisetas con diferentes imágenes de Keishla, ya fuera sonriendo junto a alguna de las mascotas que solía cuidar o en la interpretación artística que refleja el mural que pintaron en la pared del edificio donde estaba su residencia.

Junto a ese mural, los residentes colocaron un altar improvisado para recordarla, con flores, velas y mensajes de cariño. En la entrada del residencial otro altar improvisado también le rinde homenaje a Keishla.

“El caserío está completo resentido, porque es una muchacha que era de su trabajo a su casa, diariamente. Se veía más que por las mañanas y por las tardes cuando salía a su trabajo y eso a hacer su trabajo. Una muchacha dedicada a su trabajo y a su casa. Era muy sensible, con los perros, con los animalitos y todo eso. Siempre estaba ahí. Siempre era la misma en todos lados, saludaba a todo el mundo, siempre cariñosa, como se ve en los retratos, risueña. Los residentes están bien resentidos con los que pasó”, comentó Juan Cotto, residente de Villa Esperanza.

PUBLICIDAD

Al llegar la caravana fúnebre en horas de la mañana, los vecinos abarrotaron para despedir a Keishla y dar un mensaje de apoyo a la familia. Muchos se unieron en ese momento a la procesión para seguirla hasta el cementerio.