Con globos y arreglos florales, decenas de personas, en su mayoría personas de edad avanzada, llegaron este viernes hasta la funeraria Ehret, en San Juan, a rendirle honor a Keishla M. Rodríguez Ortiz, quien fuese asesinada hace una semana en un hecho de violencia de género en el que se ha acusado al boxeador Félix Verdejo.

En un breve aparte con la prensa, el padre de Keishla, José Rodríguez, agradeció las muestras de cariño que han recibido del pueblo.

“De verdad, gracias”, señaló, al calificar como de “excelente” el apoyo que han tenido.

Entre los asistentes en el funeral, se encontraba el líder comunitario del residencial Manuel A. Pérez, Roberto Pérez Santoni, conocido como Papo Christian. En esta comunidad, se crió Keishla y su familia.

El hombre contó que Keishla y Verdejo se conocían y tuvieron un noviazgo desde séptimo grado cuando ambos estudiaban en la escuela intermedia. Por ello, pidió que no juzguen que la relación de ambos perdurara aun cuando el boxeador se había casado.

“A mí, la muerte de ella me ha dolido un montón”, expresó.

“Ella lo amaba caramba... Ella lo quería y mataron a un niño. ¡Asesino!”, gritó.

Papo Christian, criticó, de paso, la violencia machista y llamó a Verdejo “asesino” en repetidas ocasiones”.

El líder comunitario Papo Christian.

También llegó a decir que no cree que se le debe imponer al boxeador la pena de muerte.

A los hombres les dijo: “Una mujer no es una propiedad. Una mujer no es un objeto. Una mujer no es una colchoneta. Una mujer es un ser humano y tiene los mismos derechos, porque ante la ley todos somos iguales”.

Asimismo, el líder comunitario manifestó que Keishla se ha convertido en un “símbolo de vida” para las mujeres.

“Esa sangre que se derramó y la criatura que tenía en su vientre, esa muerte no puede quedar impune. Nos ha unido como pueblo. Nos ha concienciado que los hombres no pueden matar a las mujeres, ni las mujeres a los hombres, y que tenemos que tratarnos con respeto y dignidad”, puntualizó.

Llegan a despedirse de Keishla

La llegada de personas a rendir respetos a la familia de Keishla en la funeraria Ehret fue a cuentagotas. Algunos se mostraban llorosos al hablar sobre este crimen por violencia de género que ha estremecido al país.

Estela Hernández, de Trujillo Alto, fue una de las que acudió al funeral, porque el papá de Keishla “ha sido nuestro plomero de toda una vida”.

Indicó que ha sufrido este caso “como si fuera mi hija”.

“El que es madre, uno siente el dolor. Y eso fue atroz, demasiado atroz. Nos ha afectado demasiado. Eso no tiene perdón de Dios”, comentó.

La mujer se confundió en un abrazo con Rodríguez, cuando tuvieron un encuentro en el estacionamiento. Le ofreció su ayuda y apoyo.

Hernández le dijo a la prensa que estuvo casada por más de 50 años, antes de enviudar. Comentó que nunca atravesó algún caso de violencia de género, pues sentó las pautas.

“A la juventud, que sepa escoger. Que no se deje influenciar por el nombre, por el apellido. Yo fui joven también. Yo sabía lo que podía escoger. Así que un consejo a la juventud, saber escoger, no dejarse apasionar con los nombres, ni por la popularidad, porque la popularidad no lleva a nada. Hay que mirar la estructura interior”, recomendó.

Por su parte, José M. Betancourt Asencio, de Cupey, llegó a la funeraria con un ramo de flores. Dijo que era poco para lo que cree merece Keishla.

“Me he identificado, con mucho dolor, con lo sucedido a esta niña. En realidad, se merece esto y mucho más. Yo tengo una nieta que la quiero mucho, tengo sobrinas, tengo mi hermana y no quisiera que le sucediera algo como le ha sucedido a esa niña. Por eso, estoy aquí. Aunque no soy de la familia, estoy aquí como un deber de cumplimiento, de amor hacia la familia, de su mamá, su papá y sus hermanos y demás familiares que están pasando por un trago muy amargo”, indicó.

Desde San Lorenzo, llegó con globos blancos y violetas Jahaira Feliciano.

“Es algo que me ha chocado mucho. No queremos más violencia contra la mujer y vengo a darle su soporte a la familia”, expresó.

Será enterrada el sábado

El funeral se extenderá hoy, viernes, hasta las 8:00 p.m. Mañana, se espera que la comitiva fúnebre salga a las 10:00 a.m. hacia el residencial Villa Esperanza, ubicado en la PR-199, en San Juan. Luego, Keishla será enterrada en el cementerio Los Ángeles Memorial Park, en Guaynabo.

El padre informó a la prensa que el cortejo fúnebre no pasará sobre el Puente Teodoro Moscoso, lugar desde donde su cuerpo fue lanzado hacia la laguna San José. Indicó que el acto no se realizará para no afectar el tránsito en la zona.

Por su parte, el gerente general de funeraria, Roberto Molina, indicó que la comitiva fúnebre estará encabezada con dos carros en los que se llevarán flores y el tercero sera el coche fúnebre en el que se trasladarían los restos de Keishla.

Una cuarto coche fúnebre será integrado a esta comitiva. Molina dijo que será para rendirle tributo a las mujeres asesinadas.