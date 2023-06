El mundo es ruidoso, y Puerto Rico no es la excepción. Las bocinas de los carros, la música alta y los zumbidos de un generador eléctrico son, quizás, algunos ejemplos de los ruidos que podrían causar malestar a diario en la isla.

Puerto Rico, de hecho, figuró como la jurisdicción de Estados Unidos con el mayor porcentaje de personas expuestas a niveles excesivos de ruidos, según un estudio realizado por Apple, Inc., y la Universidad de Michigan.

El “Apple Hearing Study” encontró que el 44% de los participantes en Puerto Rico está expuesto a ruidos que, a menudo, sobrepasan los 70 decibeles (dB) –una unidad para medir la intensidad del sonido–. Una lavadora, por ejemplo, produce sonidos de unos 70 dB, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La exposición al ruido por encima de 70 dB por un período prolongado puede provocar daños auditivos, advierten los CDC. Los riesgos de la contaminación acústica incluyen, además, estrés, hipertensión, problemas cardíacos y pérdida de sueño, de acuerdo con expertos.

“La contaminación acústica podemos definirla como todo ruido innecesario creado por los humanos”, explicó Roy Armstrong, director asociado del Departamento de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). “El impacto del ruido innecesario, científicamente, se ha comprobado que es un riesgo a la salud”, añadió.

El estudio de Apple y la Universidad de Michigan utiliza datos recopilados por relojes inteligentes, lo cual puede servir de referencia, pero “no es que sea un 100% confiable” porque no son equipos diseñados o calibrados para medir sonidos, opinó Luis Márquez, gerente interino del Área de Contaminación Lumínica y por Ruido del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

El DRNA, sin embargo, carece de estudios sobre el ruido, reconoció Márquez. “Aquí, hace tiempo, en el programa no se hacen estudios de ruido, pues no había el personal”, sostuvo. “Ahora, viene un personal para trabajar los estudios de ruido en Puerto Rico y poder hacer una medición geográfica clara de lo que esto significa”.

La agencia está en el proceso de reclutar entre cinco y ocho empleados para reforzar el Área de Contaminación Lumínica y por Ruido, indicó Márquez. Ahora mismo, el DRNA cuenta con tres personas en su oficina central que atienden querellas de las dos formas de contaminación.

“De tres, aumentaríamos de ocho a nueve”, señaló Márquez. “Vamos a tener como ocho personas atendiendo querellas y velando que se cumpla el reglamento y que las personas se pongan en cumplimiento. Ahora sí la oficina va a estar en mejor postura”.

Mensualmente, la oficina central del DRNA recibe entre 25 y 35 querellas relacionadas con el ruido. El equipo prioriza las querellas de lugares como escuelas y centros de ancianos, indicó.

¿Qué es el ruido?

El ruido, tradicionalmente, se define como un sonido no deseado, ilustró el científico ambiental y profesor universitario José Alicea Pou. Se considera contaminación acústica cualquier emisión de sonido por encima de los niveles permitidos bajo el reglamento estatal vigente.

Las congestiones vehiculares también general niveles altos de ruido. (Xavier Araujo)

“En ocasiones, puede ser no deseado porque ese ruido o ese sonido no contiene ninguna información que le es útil a la persona”, explicó Alicea Pou. “Ruidos, por ejemplo, como aires acondicionados, plantas eléctricas, son sonidos que no contribuyen ninguna información”.

Hay personas, sin embargo, que voluntariamente se exponen a ruidos excesivamente altos, mencionó. “Para personas que utilizan en sus carros un volumen muy alto, esa exposición al sonido no es ruido”, abundó. “Pero, para alguien a quien le están imponiendo ese ruido no deseado e innecesario, se convierte en una molestia”.

A diferencia de otras formas de contaminación, señaló Alicea Pou, no es fácil escapar del ruido. Una persona podría, por ejemplo, pedirle a un vecino que tiene el televisor en un volumen alto que lo baje, pero no está en sus manos si este decide hacerlo o no.

“El sonido se propaga fácilmente al interior de las propiedades y es bien difícil para la gente aislarse o evitarlo, porque no está en control de ellos”, indicó.

Para Anna Andresian, residente en la calle Loíza de San Juan, los ruidos de los comercios y los carros, específicamente por el voceteo en el área, son abrumadores. Los sonidos, a veces, son tan intensos que siente las vibraciones en el cuarto donde duerme, por lo que usa ruido blanco para intentar taparlos.

Andresian se ha dado la tarea de medir el ruido en la calle utilizando una aplicación móvil y ha encontrado que, frecuentemente, sobrepasan los límites establecidos por el reglamento del DRNA, que varían por zona. Según sus mediciones, los ruidos en la calle, a menudo, superan los 70 dB durante horas nocturnas.

“Ser expuesto a ruidos altos regularmente, realmente, no es solamente una molestia; representa un riesgo a nuestra salud”, manifestó.

¿Cuáles son los efectos?

La posibilidad de riesgo más evidente de la exposición prolongada a los ruidos excesivos es la pérdida auditiva. Factores como la salud del individuo, el nivel de presión sonora, el tiempo de exposición, el tipo de ruido y el espectro de frecuencia son importantes para considerar el riesgo auditivo, indicó Marisol Vincenty, catedrática del Programa Doctoral en Audiología de la Escuela de Profesiones de la Salud en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.

Estudios, además, han demostrado que los ruidos pueden estar asociados con dolores de cabeza, pérdida de sueño, aumento del riesgo cardiovascular y problemas gastrointestinales, señaló Vincenty.

Algunos ruidos pueden ser interpretados como algo amenazante y podrían poner el cuerpo en un estado de alerta que se manifiesta físicamente, explicó Vincenty. “El cuerpo humano está en este continuo estrés y no estamos diseñados para eso”, manifestó. “Ahí, es que viene la asociación del daño que puede pasar en diferentes partes de nuestro cuerpo”.

Más allá del impacto físico, los ruidos también podrían afectar la salud mental. La exposición constante a ruidos fuertes puede generar ansiedad, depresión, irritabilidad y cambios de humor, según Brenda Ríos Avilés, psicóloga clínica con práctica en Mayagüez.

“Hay personas que han buscado ayuda profesional porque tienen dificultades lidiando con el ruido, diferentes tipos de ruido”, manifestó Ríos Avilés.

El ruido afecta a todas las personas, pero, en el caso de niños con diversidad funcional, específicamente autismo, “un ruido que para ti no es molestoso puede que los desorganice a tal punto en el que se manifiesten unas conductas de rechazo que pueden ser violentas o de negarse a hacer alguna actividad”, indicó Mayra Martínez Plana, doctora en psicología especialista en deficiencias del desarrollo e intervención temprana.

“Uno vive en el ruido y se acostumbra, pero los niños y las niñas... mientras más pequeños, menos entienden y, según están comprometidos en su trastorno de neurodesarrollo, eso hace más complejo el trabajar esas manifestaciones conductuales”, dijo Martínez Plana.

Pero el impacto del ruido no se limita a los humanos, señaló Armstrong. La contaminación acústica afecta también a los animales, incluyendo a las criaturas marinas como los manatíes.

¿Cuál es la política pública?

En Puerto Rico, hay una variedad de leyes estatales para el manejar el ruido y el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruidos. Desde 1940, de hecho, existe legislación para proteger los derechos de las personas ante el ruido, señaló Alicea Pou.

A nivel federal, existe el “Noise Control Act” de 1972, que estable como política pública de Estados Unidos promover un ambiente libre de ruidos que sean perjudiciales a la salud y el bienestar.

A juicio de Alicea Pou, hace falta personal para poder aplicar la política pública existente. “Lamentablemente, las cosas se reducen a dinero porque lo que hace falta son recursos humanos, personas que puedan ser entrenadas y capacitadas para tomar las riendas del proceso de cumplimiento ambiental”, manifestó. “Hay que darle cumplimiento al reglamento”.

Por su parte, Armstrong lamentó que la Cámara de Representantes derrotó, en enero, un proyecto de ley para controlar la contaminación acústica en los cuerpos de agua. “Lo que nosotros estamos pidiendo es que vuelva a votación, ya que este problema de contaminación por ruido ha ido creciendo y creciendo”, enfatizó.

“El silencio es importante”

Para la doctora Martínez Plana, Puerto Rico es un país altamente contaminado por el ruido, y enfatizó que “el silencio es importante” para la salud y el aprendizaje. “Hay que tener unos escenarios en la casa y en las escuelas de tranquilidad”, afirmó.