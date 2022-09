Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

Muchas de las instituciones de cuidado de adultos mayores del país aún permanecen sin los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, a pesar de servir a la población más vulnerable y en riesgo, advirtió Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración.

“LUMA (Energy) debe darle prioridad a lugares con cuido grupal. Son vidas afectadas y se les debe dar la misma prioridad que a los hospitales”, dijo.

Según denunció, en estos lugares viven muchos adultos mayores dependientes de equipos asistivos para respirar y alimentarse. Aunque muchos ya fueron preparados para correr con baterías y generadores, estos pueden agotarse o fallar, advirtió Aponte.

PUBLICIDAD

“En las égidas pasa igual. Son edificios altos y, cuando no hay luz, tienen que estar subiendo y bajando escaleras. Eso me preocupa muchísimo. ¿Qué hacen con sus alimentos cuando muchas veces viven del día a día? ¿Qué hay de los que viven solitos? No hay nadie reclamando por ellos”, lamentó.

Aponte hizo un llamado a la comunidad a ser solidarios con su prójimo y ayudar, por ejemplo, a vecinos que estén necesitados, como adultos mayores.

Una institución de cuido de adultos mayores en Caguas se inundó por las lluvias del huracán Fiona y centros aledaños le dieron la mano y recibieron a los residentes del lugar que tuvieron que ser trasladados, dijo.

“A la comunidad en general, si hacen una sopita, llévele a ese vecino que sabe que está solito, esos viejitos que no tienen nadie (que los cuide). Tengamos sensibilidad del país. Es importante buscar (donde está la necesidad) en tu comunidad y ayudar”, indicó.

Aponte resaltó que, aunque ya se ha ido restableciendo la luz y el agua en comunidades del área metropolitana, todavía hay gran parte del país en precario, sin esos servicios básicos y pasando necesidades.

“Ya a mí me colapsó una planta y tengo otra que estoy explotando, dándole descanso de par de horas, para tener a los residentes cómodos”, dijo Aponte, quien es dueña de un centro de cuido en Río Piedras.

“El gobierno tiene que buscar y enfocarse en nosotros (los centros de cuido y égidas) porque la estamos pasando difícil”, agregó al recordar que, en las égidas, los residentes viven de forma independiente, sin cuidadores, solo con la supervisión de un trabajador social.

PUBLICIDAD

Según informó Aponte, en Puerto Rico hay unos 1,100 centros de cuidado de adultos mayores donde habitan unos 32,000 persona. Muchos de ellos, advirtió, no han recibido el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que adelantó el gobierno por el huracán Fiona.

“Familia adelantó el beneficio del PAN, pero muchos de los (adultos mayores) están subvencionados por Familia y no han recibido el pago. Muchos de ellos son adultos mayores residentes en instituciones (de cuido de larga duración)”, dijo.

Por su parte, José Acarón, director de la Asociación Americana de Personas Retiradas en Puerto Rico (AARP-PR), advirtió que la necesidad mayor está en la calle, en adultos mayores que viven solos.

Al igual que Aponte, Acarón urgió a la comunidad a ser solidarios y empáticos con sus vecinos, especialmente poblaciones vulnerables, como adultos mayores.

“Llamen a sus adultos mayores y pregúntenles qué necesitan. Esa primera respuesta sale de la comunidad, igual que los hijos, las familias. Busquen y den el apoyo necesario. Si eso pasa, se resolvería el 80% de las situaciones”, dijo.

Según informó, se estima que un 27% de la población son adultos mayores, lo que implica a personas de 60 años o más. A nivel mundial, resaltó, Puerto Rico es el país número 11 con más adultos mayores. En cuanto a égidas, comentó que hay unas 177.

Acarón advirtió que ya los alcaldes hicieron su trabajo de censar a su población. A su vez, dijo, se supone que personas con ciertas necesidades -como encamados e incapacitados- le comuniquen a sus municipios si urgen de algún tipo de ayuda.

PUBLICIDAD

“Esto es un trabajo de todos. Sí, el gobierno tiene que responder, el Departamento de la Familia, pero es imposible que atiendan todo a la vez”, indicó.

Por otra parte, Acarón comentó que la población en general necesita mejorar sus planes de emergencia, como, por ejemplo, la preparación de los medicamentos que necesitan.

“Ya en el área metropolitana se ve que los supermercados y las farmacias están abriendo. Donde tenemos que enfocarnos es en las áreas inundadas, gente que perdió sus medicamentos, que perdió todo. Todo empieza en la comunidad. La gente tiene que envolverse. Tiene que haber conciencia y responsabilidad del gobierno, las familias y la comunidad. Esto va a ser clave para la calidad de vida de la gente”, concluyó.