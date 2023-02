Desde el anfiteatro de la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se escucharon el miéroles aplausos. En una sencilla ceremonia liderada por la doctora Carmen Zorrilla, decana interina de investigación de la institución, se reconoció la labor de voluntarios que, durante los pasados dos años, han apoyado el centro que se creó en el campus universitario para administrar la vacuna contra el COVID-19.

“Esto es una actividad de agradecimiento para los más de 340 voluntarios que trabajaron con nosotros”, dijo Zorrilla, quien dirige el centro de vacunación.

Recordó que se vacunó primero a grupos de alto riesgo dentro del personal médico que allí labora, pero como esta comunidad se ubica en un ambiente hospitalario, la estrategia se amplió e incorporó a familiares de empleados y a la comunidad en general.

“Ya casi 16,000 personas se han vacunado (en el centro de vacunación del RCM)”, comentó la investigadora sobre el esfuerzo, que continúa ahora los viernes por la mañana en el primer piso de la Escuela de Enfermería. Allí, dijo, siguen administrando la vacuna bivalente contra el COVID-19 en niños y adultos. Además, tras un acuerdo con farmacias de la comunidad para los adultos, también se ofrecen otras vacunas, entre estas, contra la varicela y hepatitis.

La doctora Carmen Zorrilla aplaude a los voluntarios. (David Villafane/Staff)

Zorrilla explicó que la iniciativa ha contado con el apoyo de cinco de las seis escuelas del RCM: Enfermería, Farmacia, Medicina, Medicina Dental y Profesiones de la Salud, así como el Decanato de Investigación y estudiantes del recinto.

Además, un singular grupo de voluntarios fue reconocido en la ceremonia ayer: Elsa, Tío, Bruno, Pan, Lola, Moana, Oliver y Kamala, ocho perros de servicio que forman parte de DASHA, una organización sin fines de lucro que adiestra a perros de asistencia y terapia.

Mariana López, de 7 años, y Amanda Chinea y Micaela Aponte, ambas de 8, son testigos de la labor de estos canes.

“(Los perros) me ayudaron a que no me doliera la vacuna”, contó López, mientras Chinea y Aponte mencionaron que los animales asistieron para que los niños que se vacunaron en el centro no tuvieran miedo a la vacuna.

Uno de los perros voluntarios, que también fueron reconocidos. (David Villafane/Staff)

Durante la ceremonia, el doctor Luis A. Ferrao Delgado, presidente de la UPR, reconoció a académicos, estudiantes y los múltiples voluntarios del centro de vacunación por su “esfuerzo heroico” al participar de esta iniciativa en momentos difíciles y de mucha incertidumbre por la pandemia de COVID-19.

“Gracias por su valentía, esfuerzo y por la esperanza de vida que nos regalaron”, comentó, por su parte, el profesor Carlos Ortiz Reyes, rector interino del RCM.

Además de Zorrilla, fue reconocida la doctora Wanda Maldonado, decana de la Escuela de Farmacia; el doctor Humberto Guiot, decano interino de la Escuela de Medicina; la doctora Lourdes Soto, decana interina de la Escuela de Profesiones de la Salud; la doctora Leyra Figueroa, decana interina de la Escuela de Enfermería; el doctor José Matos, decano interino de la Escuela de Medicina Dental, y el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, exrector del RCM, entre otros académicos y empleados del campus.

También destacaron el proyecto de investigación “La Alianza”, el Centro de Estudios Materno Infantiles, el Plan de Práctica Intramural del RCM y a la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud.

“Agradecemos el enorme trabajo de este grupo de voluntarios los pasados dos años. Nadie estaba preparado para vivir esta situación. Los voluntarios formaron parte de un trabajo histórico”, dijo Cardona.

Grupo de médicos reconocidos. (David Villafane/Staff)

Comentó que, al cierre del 2022, se habían administrado 7.7 millones de dosis de vacunas en Puerto Rico. Esto logró alcanzar a 84% de la población con la serie primaria de la vacuna o las primeras dos dosis y a 87% de los mayores de cinco años, convirtiendo a la isla en la jurisdicción con la mayor tasa de vacunación, añadió.

“No paremos aquí. Tenemos que avanzar y cubrir a los más pequeños y convencer a la población que la dosis de la vacuna bivalente es importante”, dijo.

Solo 11.89% de la población de Puerto Rico se ha puesto la vacuna bivalente, según datos del Departamento de Salud.