En lugar de 2.2, la factura de luz en agosto y septiembre pudiera reflejar una reducción de 2.75 centavos por kilovatio-hora u 8.2% respecto a lo vigente, según la nueva actualización de factores que LUMA Energy presentó hoy, jueves, al Negociado de Energía de Puerto Rico.

El costo del kilovatio-hora para los clientes residenciales bajaría de 33.4 a 30.6 centavos.

La actualización es la segunda que LUMA somete este mes, luego que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entregara al Negociado información que alteraba las cifras provistas la semana pasada. Por disposición contractual, LUMA es la encargada de calcular, a base de los números de la AEE, los factores que inciden sobre la factura, como los ajustes por compra de combustible y de energía y los subsidios.

La potencial baja que verían los clientes, que es mayor a la anticipada por LUMA el 20 de julio, tiene tres explicaciones: la reconciliación de gastos e ingresos reales en junio; la actualización del gasto estimado por compra de combustible y del calendario (“schedule”) de interrupciones en agosto y septiembre; y el diferimiento de fondos por concepto de penalidades y reembolsos.

PUBLICIDAD

Hace ocho días, LUMA había informado sobre un ahorro de $66 millones por compra de combustible en agosto y septiembre, una cifra que también fue validada por la AEE y, por lo tanto, corresponde acreditar a los clientes. También LUMA había avisado sobre el diferimiento de $34 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que aumentó de 75% a 90% su aportación para cubrir el gasto por compra de combustible durante los terremotos de 2020.

En su moción de hoy, de la que El Nuevo Día obtuvo copia, LUMA notificó sobre el diferimiento de otros $14.2 millones por penalidades que la empresa Naturgy pagó a la AEE al incumplir con la entrega de gas natural para la generación de energía en las unidades 5 y 6 de la central Costa Sur, en Guayanilla, en violación al contrato existente.

De paso, LUMA informó que la AEE “no ha recuperado ningún costo” por reclamaciones similares contra la empresa New Fortress Energy, que presuntamente incumplió con suplir gas natural para las unidades 5 y 6 de la central San Juan. Por este asunto, el Negociado ya difirió $34.3 millones, pero LUMA advirtió que, si New Fortress Energy no paga las penalidades, “esos costos tendrán que recuperarse de los clientes a su debido tiempo”.

“Considerando el escenario de liquidez de la Autoridad... LUMA entiende que el uso más prudente de los fondos es aplicar el pago de Naturgy a la cantidad diferida por el Negociado relacionada con los contratos de combustible”, estableció el consorcio en su moción de 17 páginas.

PUBLICIDAD

Con la nueva actualización sometida hoy, el Negociado tiene hasta el 31 de julio para emitir una determinación aprobando, denegando o modificando los factores.

Por el momento, continúa vigente el aumento de 4.57 centavos por kilovatio-hora aprobado, el 29 de junio, para el trimestre en curso, que fue el séptimo consecutivo.