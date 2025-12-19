Resumen 2025: colapso del muelle de Crash Boat y el pleito entre Daddy Yankee y Mireddys González entre lo más leído

Entre hechos inesperados y temas que dominaron la conversación pública, cada año queda marcado por noticias de alto impacto que despiertan el interés de los lectores y definen la agenda informativa. El año 2025 no fue la excepción.

Desde el colapso de una parte del muelle de Crash Boat, en Aguadilla, hasta la revelación de una carta inédita que Lydia Echevarría le escribió a Luis Vigoreaux, diversos temas captaron la atención del país a lo largo del año.

Con el cierre de 2025 acercándose, El Nuevo Día presenta un repaso de las 10 noticias más leídas por su audiencia.

El icónico muelle de la playa Crash Boat, en Aguadilla, sufrió daños tras el paso cercano del huracán Erin por la isla. Una parte de su estructura de unos 10 pies de largo colapsó debido al fuerte oleaje. Las intensas lluvias registradas durante ese fin de semana también causaron daños adicionales en otras áreas del municipio.

Impacto en Aguadilla: fuerte oleaje desprende parte del icónico muelle de la playa Crash Boat.

En octubre y tras una larga batalla legal, Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González Castellanos alcanzaron un acuerdo que puso fin a la demanda federal sobre el uso de las marcas asociadas al artista. Con el acuerdo, González se comprometió a no limitar ni interferir con el uso de las marcas ni presentar oposiciones ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Mientras, el artista se comprometió “a no menospreciar, diluir o afectar negativamente a la marca ”Mireddys".

Cara a cara Daddy Yankee y Mireddys González: así fue su llegada al Tribunal federal.

En una vista pública senatorial, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, confirmó que la autopsia de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, reveló que la joven falleció de varias heridas de armas blancas. No abundó sobre si las heridas fueron realizadas con más de un arma blanca. Tampoco respondió a cuestionamientos relacionados con la cantidad de lesiones, ni si se identificaron marcas de defensa.

Cronología del asesinato de Gabriela Nicole.

En la cuarta temporada de Las Caras del Crimen, El Nuevo Día reveló una carta que, presuntamente, fue escrita por la actriz Lydia Echevarría, viuda de Luis Vigoreaux, quien resultó convicta por el crimen del afamado animador, de 54 años. La carta conserva una pegatina que indica que fue marcada como identificación #8 el 14 de febrero de 1986 durante el juicio. “Compañero, aprendí a tragarme mis lágrimas para que mi hija no me viera llorar”, esas fueron las primeras palabras plasmadas en la misiva.

Luis Vigoreaux en imágenes: la huella imborrable de un ícono.

Any Lucía López Belloza, de 19 años, se disponía a abordar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, el 20 de noviembre, cuando las autoridades le notificaron un problema con su pase de abordar. Aunque ya había pasado por los controles de seguridad, fue detenida por agentes de inmigración y, en apenas dos días, trasladada a Texas y luego deportada a Honduras, país que había dejado cuando tenía siete años.

En noviembre de 2025, unos 500,479 beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibieron su pago mensual a pesar de la incertidumbre causada por la paralización de los fondos federales tras el cierre parcial del gobierno federal. La distribución de ayuda para noviembre ascendió a más de $205 millones, en medio de debates sobre la financiación del programa.

En agosto, tras un intercambio de información con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que 83 empleados públicos no recibieron la bonificación que les correspondía para el año fiscal 2023-2024. Esa revisión permitió que estos empleados, en su mayoría del Departamento de la Familia y del Departamento de Corrección y Rehabilitación, recibieran finalmente el incentivo que les correspondía.

Varios puertorriqueños jubilados que residen en España compartieron a El Nuevo Día cómo emigrar les permitió disfrutar de una vida más tranquila, con un mejor balance entre el trabajo, el ocio y el bienestar personal. Los entrevistados destacaron que el acceso a servicios públicos, el sistema de salud y el costo de vida influyeron en su decisión de establecerse en ese país europeo. Sus testimonios reflejaron un cambio de perspectiva sobre la jubilación, resumido en la idea de que “no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir”.

Un video publicado en redes sociales por la expareja del exboxeador Félix Verdejo, convicto por el feminicidio de la joven embarazada Keishla Rodríguez, generó amplia indignación pública. La grabación abrió un debate sobre el tono del contenido, que los usuarios ataron con el caso de Rodríguez, por el cual el expúgil fue sentenciado a cadena perpetua.

En febrero, Mireddys González solicitó al tribunal que se ordenara a Daddy Yankee rendir informes mensuales sobre las corporaciones vinculadas a sus negocios, al alegar incumplimiento con acuerdos previos. La petición exigía que el artista presentara la información en un plazo de 48 horas, como parte del litigio judicial entre ambas partes. El reclamo formó parte de la disputa legal que mantuvieron tras su separación y que se ventiló en los tribunales durante el año.