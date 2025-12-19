Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Resumen 2025: colapso del muelle de Crash Boat y el pleito entre Daddy Yankee y Mireddys González entre lo más leído

El Nuevo Día repasa las 10 noticias que más llamaron la atención de los lectores este año

19 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla. (Suministradas/Kristian González Díaz - Municipio de Aguadilla)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Entre hechos inesperados y temas que dominaron la conversación pública, cada año queda marcado por noticias de alto impacto que despiertan el interés de los lectores y definen la agenda informativa. El año 2025 no fue la excepción.

RELACIONADAS

Desde el colapso de una parte del muelle de Crash Boat, en Aguadilla, hasta la revelación de una carta inédita que Lydia Echevarría le escribió a Luis Vigoreaux, diversos temas captaron la atención del país a lo largo del año.

Con el cierre de 2025 acercándose, El Nuevo Día presenta un repaso de las 10 noticias más leídas por su audiencia.

1. Colapsa parte del muelle de la playa Crash Boat en Aguadilla tras paso cercano del huracán Erin

El icónico muelle de la playa Crash Boat, en Aguadilla, sufrió daños tras el paso cercano del huracán Erin por la isla. Una parte de su estructura de unos 10 pies de largo colapsó debido al fuerte oleaje. Las intensas lluvias registradas durante ese fin de semana también causaron daños adicionales en otras áreas del municipio.

El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat.El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat.Las lluvias registradas en el fin de semana ocasionaron daños en otras áreas del municipio, como el reconocido Rompeolas, donde “unas palmas gigantes y zafacones instalados cayeron en las vías”, explicó Roldán este domingo a El Nuevo Día.
1 / 17 | Impacto en Aguadilla: fuerte oleaje desprende parte del icónico muelle de la playa Crash Boat. El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat. - Suministradas/Kristian González Díaz - Municipio de Aguadilla

2. Alcanzan “acuerdo total y definitivo” en demanda federal de Daddy Yankee contra Mireddys González por uso de sus marcas

En octubre y tras una larga batalla legal, Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González Castellanos alcanzaron un acuerdo que puso fin a la demanda federal sobre el uso de las marcas asociadas al artista. Con el acuerdo, González se comprometió a no limitar ni interferir con el uso de las marcas ni presentar oposiciones ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Mientras, el artista se comprometió “a no menospreciar, diluir o afectar negativamente a la marca ”Mireddys".

Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones.La jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal, denegó este jueves una moción que presentó el equipo legal de Mireddys y Ayeicha González Castellanos para desestimar el interdicto preliminar que radicaron las corporaciones que preside el artista urbano Daddy Yankee.A su llegada al Tribunal federal, en Hato Rey, Daddy Yankee agradeció el apoyo del pueblo y sostuvo que habría querido resolver las controversias con su exesposa de otra forma.
1 / 12 | Cara a cara Daddy Yankee y Mireddys González: así fue su llegada al Tribunal federal. Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones. - Thais Llorca

3. María Conte Miller sobre autopsia a Gabriela Nicole: “En su momento, las cosas se podrán decir”

En una vista pública senatorial, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, confirmó que la autopsia de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, reveló que la joven falleció de varias heridas de armas blancas. No abundó sobre si las heridas fueron realizadas con más de un arma blanca. Tampoco respondió a cuestionamientos relacionados con la cantidad de lesiones, ni si se identificaron marcas de defensa.

11 de agosto: Se registra en Aibonito el asesinato de la joven de 16 años Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario. Los hechos ocurrieron en el desvío Roberto Colón, durante una pelea entre jóvenes y adultos que culminó con el crimen de la menor con un objeto punzante. La licenciada Mayra López Mulero confirmó que representaría a Elvia Cabrera, recibiendo amenazas.
1 / 30 | Cronología del asesinato de Gabriela Nicole. 11 de agosto: Se registra en Aibonito el asesinato de la joven de 16 años Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario. - Ramon "Tonito" Zayas

4. A 42 años del crimen: la carta de Lydia Echevarría a Luis Vigoreaux que nunca se hizo pública

En la cuarta temporada de Las Caras del Crimen, El Nuevo Día reveló una carta que, presuntamente, fue escrita por la actriz Lydia Echevarría, viuda de Luis Vigoreaux, quien resultó convicta por el crimen del afamado animador, de 54 años. La carta conserva una pegatina que indica que fue marcada como identificación #8 el 14 de febrero de 1986 durante el juicio. “Compañero, aprendí a tragarme mis lágrimas para que mi hija no me viera llorar”, esas fueron las primeras palabras plasmadas en la misiva.

El animador, productor y locutor Luis Vigoreaux Rivera, padre, nació en el pueblo de Ceiba el 12 de abril de 1928.Vigoreaux era hijo de doña Eulalia y don Enrique Vigoreaux, capataz de la Fajardo Sugar Company. El animador, además, tuvo dos hijas con la actriz Lydia Echevarría, Glendaly y Vanessa Vigoreaux Echevarría.
1 / 15 | Luis Vigoreaux en imágenes: la huella imborrable de un ícono. El animador, productor y locutor Luis Vigoreaux Rivera, padre, nació en el pueblo de Ceiba el 12 de abril de 1928. - ARCHIVO EL NUEVO DIA

5. Estados Unidos deporta a Honduras a estudiante universitaria que volaba a casa por Acción de Gracias

Any Lucía López Belloza, de 19 años, se disponía a abordar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, el 20 de noviembre, cuando las autoridades le notificaron un problema con su pase de abordar. Aunque ya había pasado por los controles de seguridad, fue detenida por agentes de inmigración y, en apenas dos días, trasladada a Texas y luego deportada a Honduras, país que había dejado cuando tenía siete años.

Any Lucía López Belloza, de 19 años.
Any Lucía López Belloza, de 19 años. (The Associated Press)

6. Beneficiario del PAN: conoce cuándo recibirás tu pago de noviembre pese a dilema con fondos federales

En noviembre de 2025, unos 500,479 beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibieron su pago mensual a pesar de la incertidumbre causada por la paralización de los fondos federales tras el cierre parcial del gobierno federal. La distribución de ayuda para noviembre ascendió a más de $205 millones, en medio de debates sobre la financiación del programa.

7. Decenas de empleados públicos recibirán bonificación completa tras errores identificados por el gobierno y la Junta Fiscal

En agosto, tras un intercambio de información con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que 83 empleados públicos no recibieron la bonificación que les correspondía para el año fiscal 2023-2024. Esa revisión permitió que estos empleados, en su mayoría del Departamento de la Familia y del Departamento de Corrección y Rehabilitación, recibieran finalmente el incentivo que les correspondía.

Marzo 17, 2025 - San Juan, Puerto Rico - MCD - Para ilustrar historia de empleados públicos. Lugar: Plazoleta del centro de gobierno en Minillas. (TAGS) - empleados, públicos, plazoleta, peatones, ciudadanos
Marzo 17, 2025 - San Juan, Puerto Rico - MCD - Para ilustrar historia de empleados públicos. Lugar: Plazoleta del centro de gobierno en Minillas. (TAGS) - empleados, públicos, plazoleta, peatones, ciudadanos (alexis.cedeno)

8. Boricuas jubilados en España cuentan su historia: “Aquí, no se vive para trabajar, se trabaja para vivir”

Varios puertorriqueños jubilados que residen en España compartieron a El Nuevo Día cómo emigrar les permitió disfrutar de una vida más tranquila, con un mejor balance entre el trabajo, el ocio y el bienestar personal. Los entrevistados destacaron que el acceso a servicios públicos, el sistema de salud y el costo de vida influyeron en su decisión de establecerse en ese país europeo. Sus testimonios reflejaron un cambio de perspectiva sobre la jubilación, resumido en la idea de que “no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir”.

9. “Yo muerdo, usted me dirá”: causa indignación vídeo publicado por expareja de Félix Verdejo

Un video publicado en redes sociales por la expareja del exboxeador Félix Verdejo, convicto por el feminicidio de la joven embarazada Keishla Rodríguez, generó amplia indignación pública. La grabación abrió un debate sobre el tono del contenido, que los usuarios ataron con el caso de Rodríguez, por el cual el expúgil fue sentenciado a cadena perpetua.

10. Mireddys González pide a Daddy Yankee que rinda los informes mensuales sobre las corporaciones

En febrero, Mireddys González solicitó al tribunal que se ordenara a Daddy Yankee rendir informes mensuales sobre las corporaciones vinculadas a sus negocios, al alegar incumplimiento con acuerdos previos. La petición exigía que el artista presentara la información en un plazo de 48 horas, como parte del litigio judicial entre ambas partes. El reclamo formó parte de la disputa legal que mantuvieron tras su separación y que se ventiló en los tribunales durante el año.

Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo. A los exesposos les corresponde dividir la sociedad de bienes gananciales, que se menciona es millonaria. Jennifer López y Cris Judd se casaron en septiembre de 2001 y un año después, la cantante y actriz solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables. Aunque la suma exacta nunca se ha revelado se menciona que la "Diva del Bronx" le pagó $14 millones a Cris para llegar a un acuerdo.Una de las rupturas más caras en la historia de Hollywood, según Forbes, fue la del actor Kevin Costner y su exesposa Cindy Silva. Se casaron el 1978 y tras 16 años juntos y tres hijos, la pareja puso fin al romance en 1994. Costner le pagó cerca de $80 millones.
1 / 8 | Millones en juego: los divorcios más costosos de las celebridades. Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo. A los exesposos les corresponde dividir la sociedad de bienes gananciales, que se menciona es millonaria. - Facebook
Tags
Breaking NewsLuis VigoreauxMireddys GonzálezDaddy YankeeGabriela Nicole Pratts RosarioPANJunta de Supervisión FiscalEspaña
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: