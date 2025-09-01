Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Visitantes pagan $9 por estacionarse en Crash Boat mientras las instalaciones están cada vez más deterioradas: “Deberían estar mejor”
Locales y turistas denuncian las condiciones de una de las playas más visitadas en el país, mientras el Municipio de Aguadilla asegura que hay un contratista asignado para comenzar reparaciones en el lugar
1 de septiembre de 2025 - 11:10 PM