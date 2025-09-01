Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Visitantes pagan $9 por estacionarse en Crash Boat mientras las instalaciones están cada vez más deterioradas: “Deberían estar mejor”

Locales y turistas denuncian las condiciones de una de las playas más visitadas en el país, mientras el Municipio de Aguadilla asegura que hay un contratista asignado para comenzar reparaciones en el lugar

1 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aguadilla es conocido por sus playas. Sobre estas líneas, Crash Boat, una de las más visitadas por los puertorriqueños. (XAVIER GARCIA)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Aguadilla - Los visitantes de la playa Crash Boat, en Aguadilla, una de las favoritas entre locales y turistas en este pueblo, deben pagar $9 por estacionar sus vehículos en el lote municipal para encontrarse, entonces, con unas recién pintadas instalaciones en deterioro, baños clausurados, muros rotos y gazebos parcialmente techados.

RELACIONADAS
Tags
AguadillaPlayasPlayas de Puerto RicoTurismo
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: