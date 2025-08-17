Colapsa parte del muelle de la playa Crash Boat en Aguadilla tras paso cercano del huracán Erin

El icónico muelle de la playa Crash Boat, en Aguadilla, una de las más visitadas en la zona oeste de Puerto Rico, sufrió el embate del paso cercano del huracán Erin por la isla: una parte se derrumbó debido al fuerte oleaje.

El alcalde del municipio, Julio Roldán, tomó las redes sociales para detallar lo ocurrido.

“Las intensas lluvias y el fuerte oleaje provocaron el colapso de esta estructura que por décadas, ha sido símbolo de nuestra playa y parte de la memoria colectiva de los aguadillanos", expresó en Facebook.

Roldán también hizo referencia a la importancia del muelle, tanto a nivel turístico como a nivel histórico.

“El muelle de Crash Boat no solo era un atractivo turístico, sino también un recuerdo vivo de su origen militar, cuando servía como punto de desembarco para embarcaciones durante la presencia de la Fuerza Aérea en la antigua Base Ramey. Con el paso del tiempo, se transformó en un lugar de encuentro para familias, pescadores, turistas y amantes de los deportes acuáticos, convirtiéndose en una de las playas más emblemáticas de Puerto Rico”, añadió, para luego hacer un llamado de cautela a los ciudadanos.

“Hoy, su caída nos recuerda lo vulnerable que son nuestras estructuras ante la fuerza de la naturaleza. Pedimos mucha precaución a todos en estos momentos porque se trata de proteger vidas”, culminó.

El fuerte oleaje ha sido apenas uno de los varios efectos del paso de Erin por aguas del norte de Puerto Rico. Además, se han registrado más de seis pulgadas de lluvia en algunos sectores. También hubo reportes sobre fuertes vientos e inundaciones a través de la isla.

El SNM mantiene hasta el lunes una vigilancia de inundaciones para Puerto Rico y las Islas Vírgenes debido al impacto indirecto del ciclón y la humedad asociada a este.

Aunque Erin se debilitó en la madrugada de este domingo y pasó a ser de un huracán categoría 5, el sábado, a un huracán categoría 3, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) alertó que este debilitamiento no se mantendrá.

De hecho, en el boletín de las 5:00 p.m., el CNH advierte que el sistema volverá a fortalecerse.