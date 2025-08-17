Opinión
17 de agosto de 2025
82°nublado
NoticiasEl Tiempo
Noticia
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuál es el pueblo con mayor cantidad de lluvia acumulada por el paso cercano de Erin?

El SNM indicó que, hasta ahora, la cantidad que registra ese municipio es de 6.28″

17 de agosto de 2025 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025.Una mujer se toma fotos en una playa en Condado el viernes, 15 de agosto, antes de que comenzaran los efectos del huracán Erin en Puerto Rico.Por su parte, el alcalde de Ciales, Jesús Resto, indicó que el ayuntamiento ha trabajado en atender situaciones con arboles caídos y tendido eléctrico.
1 / 33 | ¿Cuál es el pueblo con mayor cantidad de lluvia acumulada por el paso cercano de Erin?. Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025. - Alejandro Granadillo
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El refrán dice que “llueve y no escampa”, y parece ser el caso en Puerto Rico este fin de semana tras el paso del huracán Erin por aguas al norte de la isla.

RELACIONADAS

Erin, que se mantiene como un poderoso ciclón categoría 3 y tiene posibilidades de aumentar nuevamente su fuerza, impactó al archipiélago puertorriqueño con mucha lluvia.

En la tarde del domingo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) publicó una imagen obtenida del radar donde se indica que, desde el viernes en la noche, Cayey ha registrado 6.28″ de precipitación. No obstante, no es el lugar que más lluvia ha recibido, pues la isla de St. John marcó unas impresionantes 7.32″.

“Radar muestra acumulados de lluvia por bandas externas de Erin desde el viernes por la noche: 6.28″ Cayey , 7.32″ St. John . Ríos se mantienen altos y más lluvias en 24h es posible. Manténgase alerta y pendiente a las actualizaciones. #PRwx #USVIwx, lee la publicación en X.

Otros pueblos que recibieron una gran cantidad de lluvia, de acuerdo al radar, fueron algunos en la cordillera central, como Ciales, Morovis y Orocovis, así como otros en la zona oeste, como Maricao, Lares y Adjuntas.

Más temprano, la meteoróloga del SNM, Lee Ann Inglés, detalló que los aguaceros son parte de las bandas externas de Erin.

En la primera trayectoria pronosticada de Erin, Puerto Rico se encontraba fuera del cono de incertidumbre.Desde la formación del ciclón, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) indicó que esperaba que Erin mantuviera una trayectoria hacia el oeste para luego dar un giro en dirección noroeste.Posición del huracán Erin el domingo, 17 de agosto a las 2:00 p.m.
1 / 26 | La ruta de Erin: imágenes de la trayectoria del primer huracán de la temporada. En la primera trayectoria pronosticada de Erin, Puerto Rico se encontraba fuera del cono de incertidumbre. - Captura

“Desde que comenzó el evento, que se sintieron las primeras bandas, sectores del norte, lo que viene siendo Arecibo, Hatillo, Camuy, Quebradillas, incluyendo el municipio de Manatí, y el noreste desde Fajardo hasta sectores de Loíza, (han registrado) de dos a cuatro pulgadas de lluvia... Eso incluye algunos sectores en la vecindad de Caguas”, detalló.

La meteoróloga indicó que se anticipa que este domingo se podrían registrar entre dos a cuatro pulgadas de lluvia adicionales, particularmente en las zonas este y sur de Puerto Rico.

El SNM mantiene una vigilancia de inundaciones para Puerto Rico y las Islas Vírgenes debido al impacto indirecto de Erin y la humedad asociada a este sistema tropical.

Aunque Erin se debilitó en la madrugada de este domingo y pasó a ser de un huracán categoría 5, el sábado, a un huracán categoría 3, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) alertó que este debilitamiento no se mantendrá.

De hecho, en el boletín de las 5:00 p.m., el CNH advierte que el sistema volverá a fortalecerse.

“Se espera que Erin se intensifique nuevamente mientras crece en tamaño”, indicó.

Huracán Erin Puerto Rico Lluvias
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
