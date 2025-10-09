Opinión
9 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roberto González Nieves presenta su renuncia como arzobispo de San Juan

El prelado cumplió los 75 años este 2 de junio

9 de octubre de 2025 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El 26 de marzo de 1999, el cardenal Luis Aponte Martínez presentó a su sucesor, el monseñor Roberto González, como el nuevo arzobispo de la arquidiócesis de San Juan.La imagen capturó el momento en que el público recibió al monseñor enérgicamente mientras entraba a la Catedral de San Juan como parte de su primera misa. González Nieves también lideró, el 14 de mayo de 2010, la misa de recordación de doña Elba Vila, madre de Aníbal Acevedo Vilá. En la foto, González Nieves junto con Acevedo Vilá.
1 / 33 | Roberto González Nieves presenta su renuncia como arzobispo de San Juan. El 26 de marzo de 1999, el cardenal Luis Aponte Martínez presentó a su sucesor, el monseñor Roberto González, como el nuevo arzobispo de la arquidiócesis de San Juan. - J. ISMAEL FERNANDEZ REYES
Por

El arzobispo de San Juan, el monseñor Roberto González Nieves, presentó en junio su renuncia al cargo ante la Santa Sede, como lo requiere el derecho canónico.

RELACIONADAS

En entrevista con Noticentro de WAPA, González Nieves confirmó que presentó su renuncia en junio pero que continúa en el cargo hasta tanto el papa León XIV asigne su sucesor.

González Nieves cumplió los 75 años este 2 de junio, edad obligatoria de retiro de los obispos en la Iglesia católica.

“Al obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”, lee el artículo 2, sección 401 (1), Capítulo II de los Obispos del Libro II del Código de Derecho Canónico.

En mayo del año pasado, González Nieves celebró 25 años al frente de la Arquidiócesis de San Juan. Fue ordenado como sacerdote hace 48 años.

Monseñor Roberto González Nieves: “Nací en la diáspora puertorriqueña”

Monseñor Roberto González Nieves: “Nací en la diáspora puertorriqueña”

El arzobispo de San Juan cuenta cómo llegó a convertirse en líder de la Iglesia católica en Puerto Rico.

“La Iglesia católica ha sobrevivido más de 2,000 años porque ha ido cambiando. La Iglesia no cambia su esencia, el depósito de su fe, pero evoluciona en sus respuestas al contexto cultural de su tiempo. Previo al nuevo derecho canónico, no se podían nombrar cancilleres en las diócesis que no fueran sacerdotes. Hoy, la Arquidiócesis de San Juan tiene una canciller mujer. Hace años, las mujeres no podían proclamar las lecturas bíblicas en la misa. Hoy, pueden. Ha habido avances y seguirán habiendo”, expresó en una entrevista con El Nuevo Día en junio pasado, con motivo de sus 25 años frente a la arquidiócesis.

Tags
Arzobispo de San JuanArzobispo Roberto González NievesIglesia Católica
