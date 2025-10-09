El 26 de marzo de 1999, el cardenal Luis Aponte Martínez presentó a su sucesor, el monseñor Roberto González, como el nuevo arzobispo de la arquidiócesis de San Juan.

Roberto González Nieves presenta su renuncia como arzobispo de San Juan. El 26 de marzo de 1999, el cardenal Luis Aponte Martínez presentó a su sucesor, el monseñor Roberto González, como el nuevo arzobispo de la arquidiócesis de San Juan.

1 / 33 | Roberto González Nieves presenta su renuncia como arzobispo de San Juan. El 26 de marzo de 1999, el cardenal Luis Aponte Martínez presentó a su sucesor, el monseñor Roberto González, como el nuevo arzobispo de la arquidiócesis de San Juan. - J. ISMAEL FERNANDEZ REYES

El arzobispo de San Juan, el monseñor Roberto González Nieves, presentó en junio su renuncia al cargo ante la Santa Sede, como lo requiere el derecho canónico.

En entrevista con Noticentro de WAPA, González Nieves confirmó que presentó su renuncia en junio pero que continúa en el cargo hasta tanto el papa León XIV asigne su sucesor.

González Nieves cumplió los 75 años este 2 de junio, edad obligatoria de retiro de los obispos en la Iglesia católica.

“Al obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”, lee el artículo 2, sección 401 (1), Capítulo II de los Obispos del Libro II del Código de Derecho Canónico.

En mayo del año pasado, González Nieves celebró 25 años al frente de la Arquidiócesis de San Juan. Fue ordenado como sacerdote hace 48 años.

Monseñor Roberto González Nieves: “Nací en la diáspora puertorriqueña” El arzobispo de San Juan cuenta cómo llegó a convertirse en líder de la Iglesia católica en Puerto Rico.