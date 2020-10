La candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León, insistió esta mañana en su propuesta de crear una escuela municipal de bellas artes y centro de industrias creativas y tecnológicas en las instalaciones de lo que antiguamente fue la escuela Madame Luchetti en el Condado.

López León reaccionó así luego de que el gobierno anunció que los terrenos de la antigua escuela serán subastados por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) a través de una solicitud de propuesta.

La actual senadora argumentó en un comunicado de prensa que tan pronto como enero del 2021 solicitará oficialmente que el gobierno central traspase las instalaciones al Municipio de San Juan para realizar dicha propuesta. Ese argumento, dijo, lo hizo hace apenas un mes.

“No es casualidad que ayer viernes en la tarde, el CEDBI del gobierno central anunció que subastará este terreno que ubica en la entrada principal de el Condado, alegando que buscan allegar mayores recursos al erario y promover la economía de la zona. No existe mayor inversión pública que la educación y el desarrollo de nuevos negocios en San Juan. Por eso insisto en que este terreno, que hoy está bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), se traspase al Municipio de San Juan”, argumentó López León en declaraciones escritas.

La candidata popular aseguró que “como alcaldesa me aseguraré de que no podrán demolerla, pues no daremos el endoso. Si la van a subastar, tienen que poner en los pliegos que la escuela es intocable y así estaremos enviando comunicación a estos efectos a las autoridades estatales. La escuela solo tiene un fin pues fue una donación”.

La escuela, fundada en 1906 en terrenos donados por Doña Luisa Monsanto, conocida como Madame Luchetti, siempre debió contar con un maestro de bellas artes, como fue su intención. A pesar los reclamos de la comunidad escolar, dijo López León, la administración de Ricardo Rosselló y Julia Keleher cerraron la escuela y la agencia que actualmente tiene la titularidad de los terrenos ha permitido el deterioro en que se encuentra actualmente.

“Mi compromiso es revertir eso y promover las industrias creativas y la creación de empleos. Hay infinidad de cosas que podemos hacer allí. Desde creación de modelos de arquitectura, artesanías a nivel industrial, artes escénicas, culinarias y visuales, el desarrollo de software de avanzada, el diseño gráfico, modas, música y publicaciones, entre otras”, añadió la candidata popular.

De acuerdo con los datos de la Oficina del Censo y de las clasificaciones de las Naciones Unidas, en Puerto Rico hay 2,355 industrias creativas. Fue en 2014 que en Puerto Rico se definió formalmente el sector de las industrias creativas con la Ley 173, la Ley para Fomentar las Industrias Creativas.

“Como Senadora, conozco esa ley al detalle, voté a favor de ella y es una herramienta con un gran potencial. Algunas personas aún tienen la impresión de que las industrias creativas se limitan a las artes y hay mucho más que se puede hacer, como el desarrollo de la tecnología. Es cuestión de tener el interés, la planificación adecuada, generar ideas y llevarlas a su ejecución de manera exitosa”, finalizó López León.