No obstante, los datos actuales de la agencia gubernamental indican que el comienzo de la PR-1 realmente es en otro punto de la Ciudad Amurallada.

“Todas las carreteras tienen un Km0, de ahí es que parte esa carretera en particular, pero no todas las carreteras parten de ese punto en el Viejo San Juan. Hay otras carreteras importantes, como la PR-2, que no parten de ahí”, indicó el funcionario.