A una semana de que se recibieron las primeras dosis de vacunas contra la viruela del mono en Puerto Rico, hasta ayer, miércoles, solo se habían inoculado unas 27 personas en la isla, confirmó hoy, jueves, la principal oficial médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona.

“Puerto Rico recibió la semana pasada un total de 1,500 dosis, y de esas, hasta ayer, se habían administrado unas 27 dosis. Hemos distribuído unas 250 dosis a 12 centros de vacunación, y repartiremos las dosis restantes la próxima semana”, indicó la doctora Cardona en entrevista con El Nuevo Día.

La principal oficial médico de Salud reiteró que el proceso de distribución de vacunas contra la viruela del mono es distinto al de las formulaciones contra el COVID-19 pues “hay unos procesos de certificación, de que las neveras estén listas (en los 23 centros identificados como proveedores de las dosis), que tengan las temperaturas correctas y que el personal que va a vacunar tenga los adiestramientos correspondientes”.

El gobierno federal ha hecho disponible para las jurisdicciones estadounidenses la vacuna JYNNEOS (también conocida como Imvamune o Imvanex), uno de dos fármacos que cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés).

Salud confirmó, el martes, 13 casos de viruela del mono. Mientras, mantiene bajo vigilancia otros 14 casos sospechosos y a 24 personas en investigación.

Fallas en la comunicación de los centros

Ante varias denuncias hechas a El Nuevo Día sobre la falta de orientación en algunos lugares como el Hospital Doctor Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina, identificado como un proveedor de vacunas, la doctora Cardona indicó que ya están trabajando la situación para asegurarse que todo el personal esté orientado para informar y atender a la ciudadanía.

La infectóloga pediátrica explicó que entiende que la falta de orientación se debe a que, en algunos hospitales, los proveedores de las vacunas contra la viruela del mono son clínicas especializadas que trabajan independientes a la administración central de los hospitales o clínicas en donde están ubicados.

“Creo que aquí es una cuestión administrativa (del hospital) de que (el personal administrativo) no conoce los procesos. Eso lo vamos a estar afinando durante el día de hoy (jueves) o mañana con todos los administradores. Quiero hacer hincapié que, en este momento, las cosas pueden cambiar de aquí a un par de semanas y si los casos siguen aumentando. Primero, no hay cantidades infinitas de vacunas, así que hay que establecer prioridades”, recalcó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, el doctor Humberto Guiot, explicó que, al haber una escasez de la vacuna, la administración de la misma será un proceso “bien organizado” por lo que será más lento. Sin embargo, señaló que la cantidad administrada (27 dosis) es relativamente “baja”.

“Aquí se planifica que sea una vacunación limitada a las poblaciones que se identifican como de mayor riesgo de infección, por lo que plantea unas limitaciones. No va ser como con otras vacunas que tienen una indicación para una amplia gama de personas y tampoco hay abastos ilimitados”, explicó el infectólogo.

Al doctor Guiot le preocupa la falta de orientación que han recibido algunos pacientes en los centros de servicio destinados para vacunar. “Cuando llamamos a algunos de los 23 centros que se había informado, todavía la operalización de cómo se va administrar la vacuna no estaba del todo clara. Algunos no han respondido y otros dicen que no tienen la vacuna”, dijo.

“Estamos preocupados porque se ha identificado que el crecimiento de este virus, a nivel global, ha sido mucho más acelerado del que las autoridades esperaban. Realmente, si uno se encuentra bajo una emergencia como esta, cada día cuenta”, advirtió Guiot.

Además, Cardona explicó que hay unas categorías específicas para identificar las personas que necesitan la vacuna en estos momentos. La primera categoría, con la designación clínica de “profilaxis posexposición”, es para aquellas personas que tuvieron contacto con un caso confirmado. De esos casos, compartió que se han vacunado a cuatro personas.

La segunda (profilaxis post exposición agrandada) cubre casos de personas en que no se ha identificado un contacto directo, pero “sí han entrado en actividades de riesgo, como participar en actividades multitudinarias, haber tenido contacto íntimo, bien cercano en fiestas o actividades particulares con desconocidos o a través de plataformas de redes sociales”.

Cardona Indicó que la tercera categoría para ser inoculado sería para toda persona que tuvo múltiples parejas sexuales en las últimas dos o tres semanas. Cardona subrayó que Salud tiene una red de sobre 500 proveedores de servicio de vacunas tradicionales, que se ampliaría en caso de aumentar el nivel de contagio.

“Las vacunas nosotros no las compramos ni las tenemos. Las vacunas salen de un programa que tiene el gobierno federal”, dijo Cardona.

Asimismo, explicó que el primer paso que tomó Salud fue estudiar los contagios locales para verificar si se comportaba igual que en Estados Unidos o en otros países del mundo. Cardona resaltó que, primeramente, se estableció comunicación con las facilidades que dan servicio a pacientes inmunocomprometidos o personas que tengan alguna infección de transmisión sexual para que fueran proveedores de las primeras dosis.

Cardona dijo que otro factor que impactó la atención del virus en Puerto Rico fue que, al principio, ningún laboratorio podía hacer las pruebas para detectar el virus. “Para que la prueba se pudiera hacer aquí, se logró en un tiempo bien rápido, así que las muestras se están procesando. Tenemos un laboratorio adscrito al Departamento de Salud que está haciendo esto”, compartió.