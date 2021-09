El Departamento de Salud no reportó muertes por COVID-19 por primera vez desde el pasado 31 de julio, según el informe que muestra hoy, sábado, el portal de la agencia.

Por el pasado mes de agosto, incluyendo la mitad de septiembre, la isla promedió más de 10 muertes por día. La fecha durante ese período con más muertes reportadas fue el 28 de agosto, cuando la agencia informó 28 decesos a consecuencia del virus.

No obstante, el reporte diario de muertes no muestra aún un patrón de descenso constante. Si bien hoy no se reportaron muertes, tan reciente como el pasado lunes, 21 de septiembre, la cifra que notificó la agencia fue de 13 fallecimientos.

El reporte de muertes realizado por Salud no implica, necesariamente, que los decesos hayan ocurrido en las 24 horas previas al informe del siguiente día.

Actualmente, el promedio de decesos por día -basado en un período de siete días- es de 4. En lo que va de septiembre, han muerto 217 personas a consecuencia del virus, según el portal de la agencia.

Por otro lado, la cifra de hospitalizaciones por COVID-19 se ubicó en 207, lo que implica que está en su punto más bajo en comparación al total del pasado 3 de agosto que ascendía a 229.

El total de personas hospitalizadas se desglosa en 192 adultos y 15 pacientes pediátricos.

La dependencia precisó que 61 pacientes adultos están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 41 permanecen conectados a un respirador artificial.

Por otro lado, la tasa de positividad del virus en la isla está en 5..51%, según el portal de Salud.

El promedio de casos positivos confirmados que reportó la agencia es 120, mientras que los casos probables son 64. Salud incluyó en el promedio los resultados de muestras tomadas entre el 9 al 23 de septiembre.

En cuanto a la vacunación, Salud sostuvo que 2,463,667 personas mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de las vacunas autorizadas y 2,206,617 personas mayores de 12 años tienen la serie de dosis completada.