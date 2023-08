El sublinaje EG.5, un nuevo descendiente de la variante ómicron de COVID-19, domina ahora la clasificación de nuevos casos en Estados Unidos, al tiempo que se ha reportado un aumento en contagios y hospitalizaciones. Pero ese no es, hasta el momento, el escenario en Puerto Rico, aseguró la principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán.

Según Marzán, ni el nuevo sublinaje ni el resto en circulación representan mayor severidad en términos de los síntomas de COVID-19. “Los nuevos sublinajes lo que ganan es competencia en transmitirse, no necesariamente en severidad y mortalidad. Pero un dato que no se nos puede escapar es que, obviamente, en la medida en que las personas tengan menos protección, y me refiero específicamente al asunto de las vacunas, pues una variante, cualquiera que sea, pudiera representar un riesgo de severidad, porque la protección ha ido menguando a través del tiempo”.

La doctora enfatizó en que la tasa de mortalidad en Puerto Rico es más alta para los adultos mayores -el grupo poblacional en mayor riesgo- que no tenían su vacunación contra el COVID-19 al día, en comparación con aquellos que sí están inoculados. Hasta el miércoles, en Puerto Rico, habían fallecido 6,224 personas por COVID-19, según los datos de Salud.

Sobre las variantes, hizo referencia a los resultados de las secuenciaciones de muestras en la isla, como parte de la vigilancia genómica: “Todavía sigue siendo predominante para Puerto Rico los sublinajes de XBB, específicamente XBB 1.16 es el más predominante para las secuenciaciones que tenemos con el 26.5%, mientras XBB 1.5 es el 21.6% y XBB 1.5.10 es el 19.6%”.

En cuanto al sublinaje EG.5, es un descendiente de XBB de la familia de ómicron. Marzán explicó que, en Estados Unidos, fue detectado por primera vez a finales de abril. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el EG.5 representaba hasta el miércoles el 17.3% de todos los nuevos casos en ese país, en comparación con el 16% del siguiente linaje más común, XBB.1.16.

“Eso la coloca como la más predominante. Pero la realidad es que me gustaría señalar que es el 17%, porque tenemos muchas otras variantes que también están en circulación, como el resto de las XBB”, subrayó la funcionaria.

En el caso de Puerto Rico, el sublinaje EG.5 se detectó por primera vez el 22 de mayo en una muestra. Marzán indicó que, en el período de secuenciación más reciente, el EG.5 representó el 1.3% de los casos en la isla.

“Cuando uno mira la vigilancia en estos momentos, es cuando más fragmentada vemos las gráficas de sublinajes. Regularmente, siempre veíamos tres, cuatro o cinco las que estaban en mayor circulación. Pero ahora mismo, tanto las gráficas que tiene CDC a nivel de Estados Unidos como la de nosotros, está bien fragmentadas porque hay muchos sublinajes que están en circulación”, manifestó Marzán.

En la isla, hubo un aumento de hospitalizaciones que alcanzó su pico la segunda semana del mes pasado. El 10 de julio se reportaron 217 hospitalizaciones de pacientes con COVID-19, para una media móvil de 180 personas internadas diariamente durante ese período de siete días. “Habíamos estado hasta por debajo de 100 hospitalizaciones diarias”, recordó Marzán, al calificar de alta la cifra alcanzada en julio.

Durante ese período, el sublinaje de mayor circulación en la isla era el XBB en sus variaciones 1.5 y 1.16. “No podemos asociar ese momento con este sublinaje nuevo (EG.5)”, apuntó Marzán.

Actualmente, el número de hospitalizaciones promedia las 150 diarias con una tendencia de descenso, dijo la principal oficial de Epidemiología.