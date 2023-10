Los residentes de San Juan podrán, a partir de este martes, solicitar servicios psicosociales en la nueva oficina del Programa de Trabajo Social, adscrita al Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del municipio y ubicada en la Plaza del Mercado en Río Piedras, anunció el alcalde Miguel Romero Lugo.

Con la nueva oficina, según el ejecutivo municipal, el ayuntamiento busca centralizar y ampliar los servicios para atender las necesidades de las comunidades, además de revitalizar la Plaza del Mercado de Río Piedras.

“Queremos acercar los servicios a las comunidades”, afirmó Romero Lugo en un aparte con El Nuevo Día durante el evento de inauguración de la oficina. “También, (con la iniciativa) ayudamos a provocar mayor flujo de personas a la Plaza del Mercado (de Río Piedras)”, comentó.

El Municipio de San Juan invirtió $181,886 para establecer la oficina. De esa cifra, unos $88,000 provienen de fondos federales y cerca de $93,000 del presupuesto ordinario del ayuntamiento, indicó.

El programa contará con 10 trabajadores sociales, así como personal “on call” para atender situaciones que ocurran fuera del horario regular de trabajo, incluyendo sábados y domingos. El alcalde, además, hizo entrega de dos vehículos para el uso del personal del programa.

“Tenemos la meta de poder reclutar y traer más trabajadores sociales para aumentar el número de profesionales del trabajo social que van a estar disponibles para atender las necesidades de los residentes en San Juan, que sabemos que son muchas”, sostuvo Romero Lugo.

Los servicios que brindará el Programa de Trabajo Social incluyen los siguientes:

Visitas a la comunidad para identificar y atender necesidades de los ciudadanos.

Intervención en emergencias sociales, desastres naturales o situaciones donde la estabilidad emocional y la seguridad física de la persona esté en riesgo.

Coordinación de servicios esenciales con entidades gubernamentales, privadas y de base comunitaria.

Talleres de prevención dirigidos a trabajar con situaciones sociales.

Entrega de compras de alimentos, en situaciones de emergencia.

Asistencia en el tribunal en casos de Ley 408 (“Ley de Salud Mental de Puerto Rico”) y en casos que lo ameriten.

La oficina abrirá de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sanjuaneros no tendrán que sacar una cita para ser atendidos. Los ciudadanos que necesiten orientación o ayuda y no puedan visitar las instalaciones pueden comunicarse al (787) 480-6248.