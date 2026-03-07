“San Juan Te Viste Pal’ Prom” amplía su alcance y apoya a más jóvenes

La iniciativa “San Juan Te Viste Pal’ Prom”, programa que recoge donaciones de ropa para que estudiantes de escuela superior de la capital puedan asistir a su fiesta de graduación, amplió su alcance este año al aceptar artículos para jóvenes mujeres y hombres, madres y padres.

En su cuarta edición, la actividad, organizada por la Oficina de la Primera Dama y la Oficina de Servicios al Ciudadano del Municipio de San Juan, espera impactar más de 260 familias, cifra alcanzada el pasado año, con donaciones que incluyen vestimenta de gala de todas las tallas tanto para mujeres como para hombres, carteras, zapatos y accesorios de fiesta.

“El año pasado, impactamos 260 familias y este año, pues, esperamos sobrepasar y, por lo que estoy viendo, vamos a irnos por mucho. Es un gran placer poder ser facilitadora para que estos estudiantes puedan tener una noche especial y puedan tener estos atuendos que son costosos, son difíciles de conseguir y a veces no todo el mundo tiene la facilidad”, expresó este sábado Maritere González, primera dama de San Juan.

“Y qué bueno que nosotros, en el Municipio de San Juan, tenemos esa oportunidad de darles esa noche especial a estos estudiantes que se lo merecen porque pasan tanto tiempo fajándose, dando su mejor esfuerzo para salir bien en las clases y que lo puedan celebrar de una forma bien especial el día de su noche de graduación”, añadió.

Este sábado, la recolecta transcurrió en los predios de la Torre Municipal, en la avenida Carlos E. Chardón, y tuvo una dinámica de entrega estilo servicarro, en donde unos 10 voluntarios de escuela superior y universidad, junto con empleados municipales, recibían con aplausos a los ciudadanos que visitaban la carpa en sus vehículos y recogían sus donaciones.

“Eso es emotivo y más como estamos, en tiempo de cuaresma, hay que donar”, dijo Arnaldo Báez Román, adulto mayor que reside en Bayamón y que donó trajes de vestir, camisas y corbatas de hombre que usó en su juventud y llevaba guardando sin usar hace 10 años en su casa.

“Es muy bueno porque hay mucha gente que no tiene dinero para comprar uno y no tenemos dónde llevar esos trajes que están buenos”, compartió, por su parte, María López Vela, residente de San Juan que participó por primera vez de la iniciativa al donar el traje del “senior prom” de su hija.

Sobre el propósito del proyecto este año, María Rodríguez Rodríguez, directora de la Oficina de Servicios al Ciudadano, dijo: “Hay más para mujeres que para caballeros y, por eso, fue que tuvimos esa iniciativa de que también traigan para caballeros. Es una experiencia excelente porque uno ve estos jóvenes cuando ellos consiguen ese vestido para esa noche tan especial y tú le ves las caras, eso es lo único que uno se lleva y tan agradecidos que son”.

Próximamente, el programa ubicará, en el Coliseo Roberto Clemente, un salón tipo boutique donde, mediante cita a través de unos formularios que la alcaldía entregará a las escuelas, los participantes y sus familias podrán acudir para seleccionar su atuendo.