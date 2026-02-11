Abren centros de recogido para donar trajes de prom en Ponce: te decimos dónde

De cara a la temporada de graduaciones del 2026, la iniciativa solidaria Senior Prom Princess reactivó sus centros de recogido en Ponce para recibir donaciones de trajes de prom y vestidos de gala usados con el objetivo de que puedan ser destinados a estudiantes de bajos recursos, dándoles la oportunidad de brillar en su gran noche.

La campaña convoca a la comunidad a donar trajes en buen estado que ya no utilicen para que sean parte del inventario de la Boutique Senior Prom Princess, que se celebrará el próximo 25 de abril en el Complejo Ferial de Ponce. En ese evento, los trajes se entregarán de forma gratuita a graduandas de escuela superior, sin importar su municipio de residencia.

Senior Prom Princess (Suministrada)

Según explicaron las organizadoras, el proyecto busca eliminar una de las principales barreras económicas asociadas al prom: el alto costo de los trajes de gala, que para muchas familias representa un gasto difícil de asumir al final del año escolar.

PUBLICIDAD

Los puntos de recogido de donaciones habilitados son:

Centro de Cáncer de la Mujer , en Ponce

, en Ponce Oficina de la Dra. Maryrose Concepción , en la Torre San Lucas

, en la Torre San Lucas Alcaldía de Ponce, Oficina Administrativa Paquito Montaner

El esfuerzo altruista de Senior Prom Princess cumple este año 11 años de labor continua, periodo en el que ha beneficiado a jóvenes de distintos pueblos de la Isla. La doctora Anna Di Marco, fundadora del proyecto, subrayó que la iniciativa nació para atender una necesidad concreta que se repite cada año entre las graduandas.

Senior Prom Princess (Suministrada)