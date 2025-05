Stella Nolasco prepara un diseño especial para la graduación de su hija

Fiel a su estilo romántico pero asegurándose de complacer las peticiones de su benjamina, el diseño del vestido es un buen reflejo de su relación madre-hija. “Ella me dio libertad a la hora de crear. Yo le pedí referencias y me adapté a sus gustos, pero ella también confía mucho en mi criterio como diseñadora. De hecho, le hice los trajes a cuatro amigas de su clase y varios cambios también para el after party”, reveló.