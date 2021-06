El remolcador de la barcaza Marilyn H que alquila la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para transportar carga a las islas municipio sufrió esta madrugada problemas mecánicos que le impidieron salir a tiempo del terminal de Ceiba hacia Vieques.

De acuerdo con el director ejecutivo de la entidad, Jorge Droz, el atraso del viaje que estaba pautado para las 5:00 a.m. podría prolongarse por unas cinco horas en caso de que la reparación tome más tiempo de lo esperado. La barcaza va repleta de camiones que transportan, entre otras cosas, alimentos.

“El problema no es la barcaza, el problema es el remolcador. Nosotros terminamos de cargar esta barcaza a las 3:50 a.m. para la salida de las 5:00 a.m. y estábamos a tiempo para salir. Cuando el remolcador se perdió, no aplicaba, no aplica es que no para adelante o para atrás. Prende y todo, pero no aplica los cambios”, estableció Droz en entrevista con El Nuevo Día.

Cuestionado sobre las gestiones que está realizando la ATM para atender la situación, el funcionario defendió que un maquinista atendió la situación, pero no tuvo éxito. Ante eso, un grupo de mecánicos adicionales llegarán al terminal para atender el problema.

“Yo tengo siempre en turno un maquinista que viaja con la barcaza, pero el maquinista no ha podido repararlo. Van unos mecánicos de camino y deben estar allí como a las 7:30 a.m. para que le dieran seguimiento. Luego de eso, ya yo tendré un panorama claro. Comoquiera que sea, yo tengo una segunda opción que es traer otro remolcador que debe estar aquí como a la 1:00 p.m., pero yo espero que reparen ese remolcador que tengo en Ceiba mucho antes de eso”, aseguró.

José Cedri Morales, propietario de Supermercados Morales, en Vieques, indicó en entrevista radial (WKAQ-580 AM) que la mayoría de los camiones en la barcaza transportan suministros que necesitan de refrigeración y que si pasan un día sin la temperatura necesaria pueden dañarse. “Los vegetales están en las neveras, pero no es lo mismo que lleguen frescos a que lleguen al otro día”, denunció.

No obstante, Droz rechazó que los suministros sufran algún daño porque la barcaza, aunque tarde, arribaría hoy a Vieques.

“No debe haber ningún daño porque lo que estamos atrasándonos son dos horas o tres horas. De atrasarse más todavía, lo más que se tardaría con cinco horas y no debe haber ningún daño”, subrayó el funcionario.

La embarcación Marilyn H fue alquilada por la ATM a la compañía American Tug a un costo de $14,000 por día. La nave tarda cinco horas en completar ambos viajes entre Ceiba y Culebra, y dos horas entre Ceiba y Vieques.

Actualmente, la mayoría de las embarcaciones que se utilizan para el transporte marítimo a Vieques y Culebra son de las compañías PR Ferris y HMS Ferries.